Червиченко считает, что «Спартак» и без удаления Самедова проиграл бы «Локомотиву»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ между красно-белыми и московским «Локомотивом» (3:4). По мнению экс-функционера, существенный вклад в победу принадлежит главному тренеру гостей Юрию Семину.

«У «Спартака» под ногами земля поплыла. Массимо Карреру брали для работы над обороной, но он не справляется с этой миссией. У «Спартака» как была дыра в защите, так и осталась. Если бы не было удаления Александра Самедова, то красно-белые все равно бы проиграли, у них нет огня в игре.

Каррера случайно выиграл прошлый сезон, он просто оказался в нужный момент в нужном месте. Юрий Семин, по сравнению с Каррерой, — просто глыба, по мастерству Семин лучше в два раза, чем Каррера. Когда тренер — иностранец, это всегда спорная ситуация, потому что донести смысл до игроков трудно. Семин в раздевалке на доходчивом русском объяснил — отсюда и победа», – заявил Червиченко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.