Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко считает, что «Спартак» и без удаления Самедова проиграл бы «Локомотиву»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ между красно-белыми и московским «Локомотивом» (3:4). По мнению экс-функционера, существенный вклад в победу принадлежит главному тренеру гостей Юрию Семину.

    «У «Спартака» под ногами земля поплыла. Массимо Карреру брали для работы над обороной, но он не справляется с этой миссией. У «Спартака» как была дыра в защите, так и осталась. Если бы не было удаления Александра Самедова, то красно-белые все равно бы проиграли, у них нет огня в игре.

    Каррера случайно выиграл прошлый сезон, он просто оказался в нужный момент в нужном месте. Юрий Семин, по сравнению с Каррерой, — просто глыба, по мастерству Семин лучше в два раза, чем Каррера. Когда тренер — иностранец, это всегда спорная ситуация, потому что донести смысл до игроков трудно. Семин в раздевалке на доходчивом русском объяснил — отсюда и победа», – заявил Червиченко.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 августа 2017, 00:45

      "Обиженный" очень верно сказал" "Палыча - это глыба", великий российский тренер. А когда это жирная свинья съела с потрохами Романцева, то это был не великий российский тренер? Желчь и злоба из уст "обиженного". В чужом глазу он видит соринку, а в своём не видит бревна. Хотя , я думаю, он в то время выполнял чью - то установку, и это не бревно, а целое бревнище!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 августа 2017, 00:17

      Это точно,второй тайм за "Локомотивом"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Iupiterss 19 августа 2017, 22:36

      Этот червиченко какойто конченый,хватит пиз..ть и мстить за то что у тебя бестолкового идиота ничего не получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 августа 2017, 22:10

      просто фернандеш был сегодня огого ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 19 августа 2017, 22:05

      Самое обидное будет, что после всего этого нашего дорогого Палыча уберут из родного ему Паровоза. Все-таки , чтобы , кто не говорил, Палыч -это пол-паровоза. Если бы не тетка в свое время , бросившаяся под паровоз с криком, Я Успешный Менеджер , то все было бы в порядке у локо. Непонятно, кто устроил русскую чехарду со сменой тренеров в Локомотиве.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 августа 2017, 22:02

      до удаления было 2-0 вообще-то) просто червь злорадствует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 21:58

      А что еще можно от Червяка ожидать-она лишь зависть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 августа 2017, 21:55

      Кстати, Карпин без работы. Валера, верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 августа 2017, 21:44

      Не было бы удаления - другое дело. А так - три очка "С душком ". Я бы не радовался...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 19 августа 2017, 21:33

      Чел по полной стебется над спартачами. Наверное читает мои предыдущие комментарии, и повторяет те, где меня красно-белые минусуют.)) Хотя я за Спартак, после Краснодара, конечно, но тренер у них ...не комильфо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11