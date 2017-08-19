Червиченко считает, что «Спартак» и без удаления Самедова проиграл бы «Локомотиву»

"Обиженный" очень верно сказал" "Палыча - это глыба", великий российский тренер. А когда это жирная свинья съела с потрохами Романцева, то это был не великий российский тренер? Желчь и злоба из уст "обиженного". В чужом глазу он видит соринку, а в своём не видит бревна. Хотя , я думаю, он в то время выполнял чью - то установку, и это не бревно, а целое бревнище!
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ между красно-белыми и московским «Локомотивом» (3:4). По мнению экс-функционера, существенный вклад в победу принадлежит главному тренеру гостей Юрию Семину.
«У «Спартака» под ногами земля поплыла. Массимо Карреру брали для работы над обороной, но он не справляется с этой миссией. У «Спартака» как была дыра в защите, так и осталась. Если бы не было удаления Александра Самедова, то красно-белые все равно бы проиграли, у них нет огня в игре.
Каррера случайно выиграл прошлый сезон, он просто оказался в нужный момент в нужном месте. Юрий Семин, по сравнению с Каррерой, — просто глыба, по мастерству Семин лучше в два раза, чем Каррера. Когда тренер — иностранец, это всегда спорная ситуация, потому что донести смысл до игроков трудно. Семин в раздевалке на доходчивом русском объяснил — отсюда и победа», – заявил Червиченко.
«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.