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  • Червиченко считает, что «Спартак» и без удаления Самедова проиграл бы «Локомотиву»

Червиченко считает, что «Спартак» и без удаления Самедова проиграл бы «Локомотиву»

19 августа 2017, 20:41
19

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча седьмого тура РФПЛ между красно-белыми и московским «Локомотивом» (3:4). По мнению экс-функционера, существенный вклад в победу принадлежит главному тренеру гостей Юрию Семину.

«У «Спартака» под ногами земля поплыла. Массимо Карреру брали для работы над обороной, но он не справляется с этой миссией. У «Спартака» как была дыра в защите, так и осталась. Если бы не было удаления Александра Самедова, то красно-белые все равно бы проиграли, у них нет огня в игре.

Каррера случайно выиграл прошлый сезон, он просто оказался в нужный момент в нужном месте. Юрий Семин, по сравнению с Каррерой, — просто глыба, по мастерству Семин лучше в два раза, чем Каррера. Когда тренер — иностранец, это всегда спорная ситуация, потому что донести смысл до игроков трудно. Семин в раздевалке на доходчивом русском объяснил — отсюда и победа», – заявил Червиченко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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almanev
1503164558
Я считаю, что червиченко может обсосать мои яйца
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SEREZHA7575
1503164943
пошел на х........й!!!!!!!!!
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Popularov
1503165384
Во втором тайме, Локомотив включил скорость, точность, НАПОРИСТОСТЬ и в итоге РАЗГРОМИЛ Спартак со счётом 4-1, а по сумме двух таймов сумел вырвать ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ у Спартака на его поле!!! Игра была ФЕЕРИЧЕСКАЯ с обилием забитых мячей на радость болельщикам! Семь мячей в одной игре - это показатель настроя каманд - играть на победу, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ! А сильнейшим в этом матче оказался Локомотив Палыча! Спартак пытался, Спартак давил, но не додавил и перестарался! Даже при игре в меньшенстве, на одного игрока, можно было бы спокойно держать счёт и довести дело до победы! Но в который, уже СОТЫЙ раз, Спартак подвела ОБОРОНА!!! Не хватило Спартак на второй тайм, хотя, по ИНЕРЦИИ, они шли и пытались забить. Однако, и у Локомотива были моменты увеличить счёт и разгром! А в итоге, кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ! С победой Локомотив! Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает! Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА! И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке! Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок. Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ! Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл! Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива!
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filosof sparty
1503165858
Жирный, ты чё хню несёш? У Спартака даже в меньшинстве шансы на победу были, но не реализовали... Но паровозы молодцы конечно, не спорю
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GROSS77
1503165864
какая мразь.вот вся суть этого ничтожества.если бы не Самедов всё было бы по другому и этот ублюдок держал бы свой язык в жопе.
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тоширо
1503166133
не надоел ли этот дядя всем?
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Сармат Ростов
1503168249
Не было бы удаления - другое дело. А так - три очка "С душком ". Я бы не радовался...
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Диктор
1503169116
А что еще можно от Червяка ожидать-она лишь зависть.
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raritet
1503169501
Самое обидное будет, что после всего этого нашего дорогого Палыча уберут из родного ему Паровоза. Все-таки , чтобы , кто не говорил, Палыч -это пол-паровоза. Если бы не тетка в свое время , бросившаяся под паровоз с криком, Я Успешный Менеджер , то все было бы в порядке у локо. Непонятно, кто устроил русскую чехарду со сменой тренеров в Локомотиве.
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Iupiterss
1503171376
Этот червиченко какойто конченый,хватит пиз..ть и мстить за то что у тебя бестолкового идиота ничего не получилось.
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