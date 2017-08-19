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    Симонян: «Самедову нет прощения, он подвел команду»

    Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал удаление спартаковца Александра Самедова в матче седьмого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (3:4). По мнению специалиста, хавбек красно-белых подвел команду.

    «Если удаляют игрока за нарушение в борьбе, его можно простить. Но за те карточки, которые получил Самедов, прощения нет. Он подвел команду. Все сошлись на том, что это была симуляция», – говорит Симонян.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 20:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 19 августа 2017, 23:00

      Такие как вы симонян губят Спартак видели мы этого мамвсисяна!!!

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 19 августа 2017, 22:58

      Ахххх как жи кидают на Самедова зениту цска эти поражение чем обьяснить???? Где усиление Комбаров ноль вообще зачем он Тигиев ра порядок лучше сейчас нужна подержка какая та черная ересь неудача сдесь силная подержка нужно если давить то ни к чему хорошему не приведет! Нужна победа чтоб снять все это неудачц

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 19 августа 2017, 22:46

      ёпта ! так любое падение в штрафной если не назначен пинальти симуляция ! дал карточку одному ТАК ДАВАЙ И ДРУГИМ !

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 19 августа 2017, 22:07

      Ну да Самедов подвёл ........но дело в другом а что во втором тайме делали остальные игроки Спартака ??? Это не хоккей где преимущество в одного игрока влияет на счёт . В прошлой Лиге Европы Аякс имея на одного игрока меньше сумел забить два гола Шальке и играли в Германии . А тут команда ведёт два меча выходит на второй тайм и перестаёт играть . А винить одного игрока в поражении это глупо .

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > ВЛАДИВОСТОК 19 августа 2017, 22:47

      не игроки ! скорее что делал комбаров ?!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 августа 2017, 21:53

      Не буду поливать масла в огонь, но Санёчек не прав. 2:0, две минуты до перерыва, нахрена нырять? Саня, ну не похож ты на Кристинку, девочку нашу, Роналду!!!

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 августа 2017, 21:46

      Дурь. Самедову с самого начала нечего было делать на поле. То, что он, ничего не слелав, напросился на две желтых - частность

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 августа 2017, 21:44

      Не хочу бросать камень в сторону Саши Самедова, но своим удалением он помог своей бывшей команде!

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 21:08

      Абсолютно согласен с Симоняном.
      Бороться надо до конца, как Спартак, как гладиатор.
      А он халявки захотел не по Спартаковски это.
      М-да... явно хромает воспитание игроков в нужном русле.
      Нужно бороться и стоять на ногах до конца, свалили - тут же встать превозмогая боль, а не валяться кривляясь, как барышня выпрашивая у судьи чего-нибудь.
      Тьфу противно на таких игрочишков смотреть.

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 августа 2017, 20:55

      Локомотив учинил РАЗГРОМ Спартака во втором тайме!
      Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота!
      БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность!
      Четыре мяча забили железнодорожники во вторм тайме, а пропустили всего - ОДИН!
      Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цырк с падением в штрафной Локомотива???
      Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова!
      Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака!
      Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть!
      После первого тайма Спартак ВЫИГРЫВАЛ 2-0, а Локомотив долго запрягал!!!
      Кто такое ожидал от Спартака и расчитывал на такую его ПРЫТЬ в матче с Локомотивом!
      На второй тайм Локомотив вышел с совсем другим НАСТОРЕМ!
      Видать Палыч им хорошенько НАКАЧАЛ и по делу пристыдил за то, что ПЛОХО играли в первом тайме!
      Но игра ещё не закончилась.
      Впереди второй тайм, и всё ещё можно подправить, если умело сыграть по установке тренера.
      Во втором тайме, Локомотив включил скорость, точность, НАПОРИСТОСТЬ и в итоге РАЗГРОМИЛ Спартак со счётом 4-1, а по сумме двух таймов сумел вырвать ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ у Спартака на его поле!!!
      Игра была ФЕЕРИЧЕСКАЯ с обилием забитых мячей на радость болельщикам!
      Семь мячей в одной игре - это показатель настроя каманд - играть на победу, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ!
      А сильнейшим в этом матче оказался Локомотив Палыча!
      Спартак пытался, Спартак давил, но не додавил и перестарался!
      Даже при игре в меньшенстве, на одного игрока, можно было бы спокойно держать счёт и довести дело до победы!
      Но в который, уже СОТЫЙ раз, Спартак подвела ОБОРОНА!!!
      Не хватило Спартак на второй тайм, хотя, по ИНЕРЦИИ, они шли и пытались забить.
      Однако, и у Локомотива были моменты увеличить счёт и разгром!
      А в итоге, кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
      С победой Локомотив!
      Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает!
      Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА!
      И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке!
      Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок.
      Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ!
      Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл!
      Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Popularov 19 августа 2017, 21:56

      Тургенев, ты долго этот рассказ готовил? Уж вспотел и кончил?)))

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Сармат Ростов 19 августа 2017, 22:54

      За Тургенева пять! ))

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Сармат Ростов 20 августа 2017, 00:38

      Да он постоянно рассказы выдаёт, если только эти рассказы не касаются Зенита.

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      Рейтинг: +126

      ТАРО 19 августа 2017, 20:44

      СЕЙЧАС СПАРТАКУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА. ТАКОЕ БЫВАЕТ С ЛЮБЫМ ФУТБОЛИСТОМ... НЕ НУЖНО ВЕШАТЬ ВСЁ НА ОДНОГО, ЭТО ЖЕ КОМАНДА...ПЕРЕЖИВЁМ, В ПЕРЕДИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, КАРЕРУ ТОЖЕ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > ТАРО 19 августа 2017, 22:54

      Полностью согласен.
      Да поддерживать Спартак в ЛЧ будут все, это не вопрос, но выпороть стервеца обязательно нужно... для профилактики, и чтоб другим не повадно было. )

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