Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симонян: «Самедову нет прощения, он подвел команду»

19 августа 2017, 20:12
16

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал удаление спартаковца Александра Самедова в матче седьмого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (3:4). По мнению специалиста, хавбек красно-белых подвел команду.

«Если удаляют игрока за нарушение в борьбе, его можно простить. Но за те карточки, которые получил Самедов, прощения нет. Он подвел команду. Все сошлись на том, что это была симуляция», – говорит Симонян.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Симонян Никита
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fan Loko mik
1503163832
На кол его заср......ца, на кол!!!!
Ответить
ТАРО
1503164692
СЕЙЧАС СПАРТАКУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА. ТАКОЕ БЫВАЕТ С ЛЮБЫМ ФУТБОЛИСТОМ... НЕ НУЖНО ВЕШАТЬ ВСЁ НА ОДНОГО, ЭТО ЖЕ КОМАНДА...ПЕРЕЖИВЁМ, В ПЕРЕДИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, КАРЕРУ ТОЖЕ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ.
Ответить
Popularov
1503165332
Локомотив учинил РАЗГРОМ Спартака во втором тайме! Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота! БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность! Четыре мяча забили железнодорожники во вторм тайме, а пропустили всего - ОДИН! Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цырк с падением в штрафной Локомотива??? Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова! Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака! Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть! После первого тайма Спартак ВЫИГРЫВАЛ 2-0, а Локомотив долго запрягал!!! Кто такое ожидал от Спартака и расчитывал на такую его ПРЫТЬ в матче с Локомотивом! На второй тайм Локомотив вышел с совсем другим НАСТОРЕМ! Видать Палыч им хорошенько НАКАЧАЛ и по делу пристыдил за то, что ПЛОХО играли в первом тайме! Но игра ещё не закончилась. Впереди второй тайм, и всё ещё можно подправить, если умело сыграть по установке тренера. Во втором тайме, Локомотив включил скорость, точность, НАПОРИСТОСТЬ и в итоге РАЗГРОМИЛ Спартак со счётом 4-1, а по сумме двух таймов сумел вырвать ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ у Спартака на его поле!!! Игра была ФЕЕРИЧЕСКАЯ с обилием забитых мячей на радость болельщикам! Семь мячей в одной игре - это показатель настроя каманд - играть на победу, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ! А сильнейшим в этом матче оказался Локомотив Палыча! Спартак пытался, Спартак давил, но не додавил и перестарался! Даже при игре в меньшенстве, на одного игрока, можно было бы спокойно держать счёт и довести дело до победы! Но в который, уже СОТЫЙ раз, Спартак подвела ОБОРОНА!!! Не хватило Спартак на второй тайм, хотя, по ИНЕРЦИИ, они шли и пытались забить. Однако, и у Локомотива были моменты увеличить счёт и разгром! А в итоге, кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ! С победой Локомотив! Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает! Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА! И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке! Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок. Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ! Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл! Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива!
Ответить
maygli
1503166102
Абсолютно согласен с Симоняном. Бороться надо до конца, как Спартак, как гладиатор. А он халявки захотел не по Спартаковски это. М-да... явно хромает воспитание игроков в нужном русле. Нужно бороться и стоять на ногах до конца, свалили - тут же встать превозмогая боль, а не валяться кривляясь, как барышня выпрашивая у судьи чего-нибудь. Тьфу противно на таких игрочишков смотреть.
Ответить
Опорник84
1503168259
Не хочу бросать камень в сторону Саши Самедова, но своим удалением он помог своей бывшей команде!
Ответить
Сармат Ростов
1503168817
Не буду поливать масла в огонь, но Санёчек не прав. 2:0, две минуты до перерыва, нахрена нырять? Саня, ну не похож ты на Кристинку, девочку нашу, Роналду!!!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1503169662
Ну да Самедов подвёл ........но дело в другом а что во втором тайме делали остальные игроки Спартака ??? Это не хоккей где преимущество в одного игрока влияет на счёт . В прошлой Лиге Европы Аякс имея на одного игрока меньше сумел забить два гола Шальке и играли в Германии . А тут команда ведёт два меча выходит на второй тайм и перестаёт играть . А винить одного игрока в поражении это глупо .
Ответить
vladimir63
1503171979
ёпта ! так любое падение в штрафной \ если не назначен пинальти \ симуляция ! дал карточку одному ТАК ДАВАЙ И ДРУГИМ !
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1503172710
Ахххх как жи кидают на Самедова зениту цска эти поражение чем обьяснить???? Где усиление Комбаров ноль вообще зачем он Тигиев ра порядок лучше сейчас нужна подержка какая та черная ересь неудача сдесь силная подержка нужно если давить то ни к чему хорошему не приведет! Нужна победа чтоб снять все это неудачц
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1503172840
Такие как вы симонян губят Спартак видели мы этого мамвсисяна!!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+