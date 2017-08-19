Симонян: «Самедову нет прощения, он подвел команду»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал удаление спартаковца Александра Самедова в матче седьмого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (3:4). По мнению специалиста, хавбек красно-белых подвел команду.

«Если удаляют игрока за нарушение в борьбе, его можно простить. Но за те карточки, которые получил Самедов, прощения нет. Он подвел команду. Все сошлись на том, что это была симуляция», – говорит Симонян.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».