Самедов извинился за удаление в матче против «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) принес извинения за красную карточку, которую он получил в добавленное к первому тайму время.
«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.
В нынешнем сезоне Самедов провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Чемпионат.ком
Его тут, что, переклинило?!?
Надо быть полнымудилой, чтоб на последней минуте выигранного тайма и практически игры, с жёлтой карточкой симулировать и выпрашивать пенальти.
Захотел халявы, получил удаление. Я б за такое зарплаты месячной лишал. Опытный, грамотный игрок и такое...
Извинился он ёпть. Хрен ли нам с его извинения. Итак оборона не в дугу, так ещё так поднасрать.
Если оборону в порядок не приведут, на одном нападении не вылезем. В ЛЧ такого бардака не прощают.