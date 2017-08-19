Самедов извинился за удаление в матче против «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) принес извинения за красную карточку, которую он получил в добавленное к первому тайму время.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.