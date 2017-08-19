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Самедов извинился за удаление в матче против «Локомотива»

19 августа 2017, 20:02
37

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) принес извинения за красную карточку, которую он получил в добавленное к первому тайму время.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (37)
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piligrim1986
1503162451
нда..такого УГ я не помню со времен Валеры.... хотя собствено, чему удивлятся. Для ещенко, комбарова, глушака и самедова карьера завершена практически. чемпионами стали, супер кубок взяли. что еще надо на старости лет? уже можно не играть...
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4agaaa
1503163750
Подвёл как и Комбаров и как и глушаков!!! Ребят пора на скамейку, а если играть не кому , выпускайте молодёжь!!!
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nik55
1503163849
извинения заткни в одно место но не один ты виноват-----судья конечно намутил но и это не главная причина поражения----виновата вся команда вместе с тренером
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maygli
1503164361
Самедов, хороший футболист.
Его тут, что, переклинило?!?
Надо быть полнымудилой, чтоб на последней минуте выигранного тайма и практически игры, с жёлтой карточкой симулировать и выпрашивать пенальти.
Захотел халявы, получил удаление. Я б за такое зарплаты месячной лишал. Опытный, грамотный игрок и такое...
Извинился он ёпть. Хрен ли нам с его извинения. Итак оборона не в дугу, так ещё так поднасрать.
Если оборону в порядок не приведут, на одном нападении не вылезем. В ЛЧ такого бардака не прощают.
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кузнецов артем
1503164892
хочу сказать несколько слов о его "удалении"если смотреть повтор с целью увидеть как судья это видел , то вы уведите что он полную картину не видел и дает красную вторую желтую , но за то находясь рядом когда миранчук вкатывается в глушака не дает красную железную , кстати говоря самедову можно было бы и не давать вторую карточку поскольку кверквелия выставлял руку (на пенальти это не тянет конечно но и контакт был) опять же судья этого просто не мог видеть и при этом дает красную
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Антибиотик
1503164995
Извинился, блин. Даже не хватило духа признать симуляцию.
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Супермачо
1503165064
А Комбаров, с..а, извиняться не думает? Ему на коленях надо по 8 часов каждый день грехи замаливать за каждый матч.
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ljrljr0505
1503166325
Спартак в ЛЧ?.. С такой обороной.... Без пристрастий к какому-либо клубу.Это российская команда. И как она будет выступать так и будет либо расти либо падать престиж футбола в стране. Мертвый Камбаров, Никакой Глушаков (хоть и забил). Про Самедова и говорить не хочу...В трех Дерби Спартак пропустил 11!!! голов. А если считать и Динамо, то все 13!!!! Это за 4 игры. Что-то надо менять,если хотят достойно выступить в ЛЧ... И это обращение к Федуну.
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Поль
1503167051
нырять с желтой на 46й минуте!!! долбоёб. человеку уже за 30 далеко, а повел себя как пацан безголовый. на 46й, ска, минуте. 2:0. Обидно, друзья...
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Андрей3088
1503170492
Спасибо псина!!!)
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