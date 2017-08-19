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    Самедов извинился за удаление в матче против «Локомотива»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) принес извинения за красную карточку, которую он получил в добавленное к первому тайму время.

    «Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.

    В нынешнем сезоне Самедов провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 20:02
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    Комментарии37
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 19 августа 2017, 22:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасибо псина!!!)

      -4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2017, 22:09

      Молодец Сашка, подыграл своему бывшему клубу. Засланный казачок ты наш!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 августа 2017, 22:08

      Конкретный косяк Самедова усложнил турнирное положение пищевика....ведь могли бы выиграть у Локо.

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 августа 2017, 21:24

      нырять с желтой на 46й минуте!!! долбоёб. человеку уже за 30 далеко, а повел себя как пацан безголовый. на 46й, ска, минуте. 2:0. Обидно, друзья...

      7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Поль 19 августа 2017, 21:39

      вообще то карту можно было и не давать , повтор смотри где был судья и что он видел и кстати говоря мог ли он вообще видеть этот момент

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > кузнецов артем 19 августа 2017, 21:55

      Если симуляция, то это автоматом жёлтая! потому что это не просто фол, а грубое нарушение правил! и потом как то жирно Спартаку было бы, в матче за Суперкубок не удалить Луиса Адриано и сейчас! Самедов сам дурачок, нафиг вообще симулировать с жёлтой, когда твоя команда и так ведёт с очнь комфортным счётом!

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > KalterJax 19 августа 2017, 21:59

      ну и зачем ты мне это написал ?

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > кузнецов артем 19 августа 2017, 23:35

      у ниго ж бинокаль..

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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Поль 20 августа 2017, 13:46

      Интересно как бы мясные рассуждали, если бы судья повелся и поставил пенку?) Думаю Самед нырял с целью помочь команде, а не наоборот. Хотя я рад результату)

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      Рейтинг: +498

      Поль > _LM_ 21 августа 2017, 09:17

      Я всегда реагирую адекватно, к примеру. Если бы поставил пенальти, то тут не попишешь - пеналь поставили. Если 11-метровый незаслуженный, то, считаю, что это хреново, т.к. после таких эпизодов, в случае победы, результат ощущается с осадочком и пустотой. Поэтому, на двуличность болел не стоит посты направлять. Фан фану - рознь. А общий итог - нехуй падать, нужно играть лучше. Быть частью плана на игру и действовать согласно логике матча.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 19 августа 2017, 21:18

      не понятна замена Ананидзе на мертвого Мельгарехо, когда же его уже продадут куда нить? лучше Фернандо сразу выпустил бы) ощущения что это последний сезон Промеса, если Спратак не попадет в Еврокубки)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 19 августа 2017, 21:34

      обьясню , раз тебе не понятно он вышел на фланг а Фернандо центральный полущитник , альтернатива была только если бы выпустили Попова (но неизвестно в какой он форме) или же тигиева (опять же вопрос в какой он форме) есть еще бакаев (он вингер то есть в защите от него толку было бы мало)

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 августа 2017, 21:12

      Спартак в ЛЧ?.. С такой обороной.... Без пристрастий к какому-либо клубу.Это российская команда. И как она будет выступать так и будет либо расти либо падать престиж футбола в стране. Мертвый Камбаров, Никакой Глушаков (хоть и забил). Про Самедова и говорить не хочу...В трех Дерби Спартак пропустил 11!!! голов. А если считать и Динамо, то все 13!!!! Это за 4 игры. Что-то надо менять,если хотят достойно выступить в ЛЧ... И это обращение к Федуну.

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > ljrljr0505 19 августа 2017, 21:15

      Ему насрать, у него Бизнес)

      -1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > Челнинец 19 августа 2017, 21:18

      Федун выделил бабки!! не там ищите....
      Если селекция просрала всё!!! что. снова Федун виноват???

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Кинстифа 19 августа 2017, 21:40

      Федун- хозяин клуба, и если селекционеры у него пустое место то к кому вопросы и кто виноват?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Кинстифа 19 августа 2017, 21:48

      какие селекционеры , Карера дал список с фамилиями игроков , которых хотел бы видеть в Спартаке их не подписывают , пример за Гарая не хотят 20 млн платить , за Нойштедтера не хотят больше 5 млн платить . К твоему сведению селекционеры в основном занимаются поиском молодых игроков

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Кинстифа 19 августа 2017, 21:58

      У Федуна всё через одно место, когда тренера менялись как перчатки, игроки покупались пачками а результата не было! тут тренер ,который привёл команду к чемпионству, вроде бы можно доверить траты на усиление, но не усиляет!

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > кузнецов артем 19 августа 2017, 22:04

      Братан ты понимаешь ,что платить за Нойштедтера 8 лямов и 20 за Гарая тупость полнейшая!!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > SPARTAK M222222222 19 августа 2017, 22:15

      это рынок, Траоре который в прошлом сезоне играл за аякс перешел в лион за 10млн , раз они спят и ни кого не покупают тогда вообще ни купят никого , можно купить итурбе пока он не уехал в мексику , надо платить раз в списке есть у Кареры

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 августа 2017, 20:51

      А Комбаров, с..а, извиняться не думает? Ему на коленях надо по 8 часов каждый день грехи замаливать за каждый матч.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 августа 2017, 20:49

      Извинился, блин. Даже не хватило духа признать симуляцию.

      8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 августа 2017, 20:48

      хочу сказать несколько слов о его "удалении"если смотреть повтор с целью увидеть как судья это видел , то вы уведите что он полную картину не видел и дает красную вторую желтую , но за то находясь рядом когда миранчук вкатывается в глушака не дает красную железную , кстати говоря самедову можно было бы и не давать вторую карточку поскольку кверквелия выставлял руку (на пенальти это не тянет конечно но и контакт был) опять же судья этого просто не мог видеть и при этом дает красную

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > кузнецов артем 19 августа 2017, 21:43

      а ты смотрел повтор с целью увидеть, то что видели "красно-белые". а вот "красно-зеленые" увидели, что Самедов начал заваливаться до касания с защитником.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sergey_86-76 19 августа 2017, 21:52

      вопрос такой , мог ли это видеть судья ? Посмотрев повтор уверен что он не мог этого увидеть, зато желтую он сразу достал уверенно. А вот фол Миранчука на Глушаке он видел хорошо но подумав решил дать желтую .

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 19 августа 2017, 20:43

      Нет тебе прощения,азер бородатый!

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