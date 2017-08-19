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    Источник: «Зенит» увеличит первоначальное предложение по Политано в 15 миллионов

    «Зенит» намерен совершить еще одну попытку приобрести у «Сассуоло» нападающего Маттео Политано. Как сообщается, итальянцы отвергли первое предложение питерцев в 15 миллионов евро. Теперь «Зенит» готов увеличить сумму сделки.

    Отмечается, что футболист хочет подписать с российским клубом пятилетний контракт. В России он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне Серии А Политано сыграл 31 матч, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.08.2017 09:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 августа 2017, 10:57

      Задолбало уже комментировать неграмотные и несоответствующие действительности заголовки.Ещё и бан получать за мат - которого не было!Кто у вас это всё редактирует ?

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 19 августа 2017, 09:58

      В редакции "Бомабрдира" работают эстонцы. Что ж, тогда я все понимаю. К слову, предложение по Политано руководство "Сассуоло" так же отклонило. Манчини требует, чтобы руководство "Зенит" выкупило для него контракт итальянца. Читайте "Боб", и у вас всё получится! :D

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 09:40

      кого покупают,за сколько ? футбольный рынок сошел с ума

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 августа 2017, 09:26

      После Неймара цены пипец просто. Статистика так себе за 15 миллионов

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