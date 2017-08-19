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  • Источник: «Зенит» увеличит первоначальное предложение по Политано в 15 миллионов

Источник: «Зенит» увеличит первоначальное предложение по Политано в 15 миллионов

19 августа 2017, 09:13
4

«Зенит» намерен совершить еще одну попытку приобрести у «Сассуоло» нападающего Маттео Политано. Как сообщается, итальянцы отвергли первое предложение питерцев в 15 миллионов евро. Теперь «Зенит» готов увеличить сумму сделки.

Отмечается, что футболист хочет подписать с российским клубом пятилетний контракт. В России он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Серии А Политано сыграл 31 матч, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сассуоло Политано Маттео
Комментарии (4)
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m40
1503123999
После Неймара цены пипец просто. Статистика так себе за 15 миллионов
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84aivengo
1503124809
кого покупают,за сколько ? футбольный рынок сошел с ума
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Ванечка
1503125901
В редакции "Бомабрдира" работают эстонцы. Что ж, тогда я все понимаю. К слову, предложение по Политано руководство "Сассуоло" так же отклонило. Манчини требует, чтобы руководство "Зенит" выкупило для него контракт итальянца. Читайте "Боб", и у вас всё получится! :D
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Gullit 76
1503129464
Задолбало уже комментировать неграмотные и несоответствующие действительности заголовки.Ещё и бан получать за мат - которого не было!Кто у вас это всё редактирует ?
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