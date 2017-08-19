Источник: «Зенит» увеличит первоначальное предложение по Политано в 15 миллионов

«Зенит» намерен совершить еще одну попытку приобрести у «Сассуоло» нападающего Маттео Политано. Как сообщается, итальянцы отвергли первое предложение питерцев в 15 миллионов евро. Теперь «Зенит» готов увеличить сумму сделки.

Отмечается, что футболист хочет подписать с российским клубом пятилетний контракт. В России он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Серии А Политано сыграл 31 матч, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.