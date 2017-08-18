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    Слуцкий: «Халл Сити» не сломается из-за травм игроков»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 4-го тура Чемпионшипа против «КПР». Российский специалист объяснил, что травмы не помешают его команде выступать успешно.

    «Халл Сити не сломается из-за травм игроков. Мы сохраняем позитивный настрой. Матч с «КПР» будет сложным, но он не отличается от других игр. В Чемпионшипе нельзя предсказать результаты встреч», – рассказал Слуцкий.

    Напомним, игроки команды Абель Эрнандес и Маркус Хенриксен выбыли на продолжительный срок.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    18.08.2017 21:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +423

      Drapik 24 августа 2017, 00:43

      очередная важная новость из пердива

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 августа 2017, 06:56

      Слуцкому в данный момент нужно
      лично для себя очки зарабатывать (в смысле для рейтинга)
      его щас все под лупой изучают: типа ,шо за зверь у нас появился...
      Так что удачи мистер Слуцкий!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2017, 22:42

      КПР давно не ТОП,три сезона минимальное дно.Там на классе можно 3 очка внести)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > soccerfanivan 22 августа 2017, 02:07

      Лене заново команду строить.Одним днем ничего не приходит!
      Уровень Халла несомненно выше КПР,и плевать я хотел на начало.

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      Рейтинг: +133

      Rtu 18 августа 2017, 22:17

      Официально Дзюба игрок Халл Сити)))

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