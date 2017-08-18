Слуцкий: «Халл Сити» не сломается из-за травм игроков»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 4-го тура Чемпионшипа против «КПР». Российский специалист объяснил, что травмы не помешают его команде выступать успешно.

«Халл Сити не сломается из-за травм игроков. Мы сохраняем позитивный настрой. Матч с «КПР» будет сложным, но он не отличается от других игр. В Чемпионшипе нельзя предсказать результаты встреч», – рассказал Слуцкий.

Напомним, игроки команды Абель Эрнандес и Маркус Хенриксен выбыли на продолжительный срок.