Месси: «Соболезную семьям погибших и пострадавшим в результате атаки на нашу любимую Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на имевший место 17 августа в Барселоне теракт. В одно из оживленных мест города на полном ходу въехал микроавтобус.

«Выражаю соболезнования и слова поддержки тем, кто потерял своих родственников и близких в результате этой атаки на нашу любимую Барселону. Мы не сдадимся. Тех, кто хочет жить в мире и спокойствии, без ненависти, гораздо больше», – пишет аргентинец.

В результате теракта погибло 13 человек.