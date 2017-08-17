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    Месси: «Соболезную семьям погибших и пострадавшим в результате атаки на нашу любимую Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на имевший место 17 августа в Барселоне теракт. В одно из оживленных мест города на полном ходу въехал микроавтобус.

    «Выражаю соболезнования и слова поддержки тем, кто потерял своих родственников и близких в результате этой атаки на нашу любимую Барселону. Мы не сдадимся. Тех, кто хочет жить в мире и спокойствии, без ненависти, гораздо больше», – пишет аргентинец.

    В результате теракта погибло 13 человек.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.08.2017 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 августа 2017, 23:27

      Когда же все эти мрази повыведутся!????????

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > filosof sparty 18 августа 2017, 00:12

      Они сами виноваты нехер была лезт в сирию... там иза черта асада... пост проезжать мондраж щас взорвет или потом

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