Головин хотел бы пойти по стопам Аршавина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что в детстве его кумиром был Андрей Аршавин. Армеец не скрывает, что хотел бы повторить карьеру бывшего футболиста «Зенита».

В текущем сезоне Головины шесть раз выходил на поле в составе ЦСКА в рамках РФПЛ. В них он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

– Как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в «Арсенале», а потом потихоньку пропал с радаров.

– В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

– Он был вашим кумиром?

– Да, когда был еще маленьким, смотрел Евро-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.

– Не обидно, что сборную России порой так нещадно критикуют?

– Я понимаю недовольство болельщиков. На домашнем Кубке конфедераций все хотели, чтобы сборная вышла из группы. Считаю, мы выложились по полной, приложили все свои усилия, но что-то не получилось. Так бывает... Считаю, играли мы хорошо. Заслуживали выйти в четвертьфинал. Однако получили вот такие ненужные голы... Жаль.

– На домашнем чемпионате мира готовы повести за собой сборную, стать нашей «надеждой №17»?

– Мне будет 22 года. По футбольным меркам уже не молодой. Считаю, в таком возрасте нужно проявлять свои лучшие качества не только в клубе, но и в сборной. В том числе и лидерские.

– Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

– На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.