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Головин хотел бы пойти по стопам Аршавина

17 августа 2017, 09:04
17

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что в детстве его кумиром был Андрей Аршавин. Армеец не скрывает, что хотел бы повторить карьеру бывшего футболиста «Зенита».

В текущем сезоне Головины шесть раз выходил на поле в составе ЦСКА в рамках РФПЛ. В них он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

– Как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в «Арсенале», а потом потихоньку пропал с радаров.

– В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

– Он был вашим кумиром?

– Да, когда был еще маленьким, смотрел Евро-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.

– Не обидно, что сборную России порой так нещадно критикуют?

– Я понимаю недовольство болельщиков. На домашнем Кубке конфедераций все хотели, чтобы сборная вышла из группы. Считаю, мы выложились по полной, приложили все свои усилия, но что-то не получилось. Так бывает... Считаю, играли мы хорошо. Заслуживали выйти в четвертьфинал. Однако получили вот такие ненужные голы... Жаль.

– На домашнем чемпионате мира готовы повести за собой сборную, стать нашей «надеждой №17»?

– Мне будет 22 года. По футбольным меркам уже не молодой. Считаю, в таком возрасте нужно проявлять свои лучшие качества не только в клубе, но и в сборной. В том числе и лидерские.

– Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

– На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей Головин Александр
Комментарии (17)
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Manilov
1502950579
Только не берись за рекламу чипсов! Дурная примета ;)
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Kazak ne China
1502951580
Под конец оказаться в Казахстане
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paracetamol
1502952440
Хорошее желание, но учти, Андрей Сергеевич уникален.
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ПФК ЦСКА Моscow
1502952584
и в Казахстан)
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овертайм
1502954876
из цска если кто уходит то карьера резко идет вниз, никто из ушедших нигде толком не заиграл)
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Дядя Серёжа
1502960384
Будет рад играть за Кайрат?
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triton004
1502968459
Не надо равняться на Аршавина и остальных,надо быть выше их
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Недовольный
1502970873
не нужно тебе,ни в коем случае, идти по его стопам.Ты что хочешь превратиться в такое же вечно улыбающееся единоличное чипсоедское гов*о?нужно стремиться быть похожим на великих,а не на убогих)
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Lester84
1502986696
В смысле по стопам - это рекламировать чипсы, присесть на лавку в Арсенале, а потом говорить что ваши ожидания - ваши проблемы?)) А если серьезно - Аршавин действительно был суперзвездой в российском футболе. Таких футболистов нынче нет, и врядли скоро появятся. Но мнение о себе он конечно за последние несколько лет испоганил. Вот на кого равняться надо Головину - так это на Семака. До самого конца игровой карьеры играл на высоком уровне, был востребован в клубах, да и мнение о себе всегда оставляет только положительное
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Артур Останков
1503082422
Головин, лично мне, сейчас напоминает скорее Алана Дзагоева, чем Аршавина! У него много общего с Аланом! За Дзагоевым в свое время тоже охотились европейские клубы, но он предпочел ЦСКА! Надеюсь, Саша тоже останется в Москве! Сильный игрок, очень нужный сейчас армейцам!
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