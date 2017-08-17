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    Головин хотел бы пойти по стопам Аршавина

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что в детстве его кумиром был Андрей Аршавин. Армеец не скрывает, что хотел бы повторить карьеру бывшего футболиста «Зенита».

    В текущем сезоне Головины шесть раз выходил на поле в составе ЦСКА в рамках РФПЛ. В них он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

    Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Арсенал».

    – Как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в «Арсенале», а потом потихоньку пропал с радаров.

    – В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

    – Он был вашим кумиром?

    – Да, когда был еще маленьким, смотрел Евро-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.

    – Не обидно, что сборную России порой так нещадно критикуют?

    – Я понимаю недовольство болельщиков. На домашнем Кубке конфедераций все хотели, чтобы сборная вышла из группы. Считаю, мы выложились по полной, приложили все свои усилия, но что-то не получилось. Так бывает... Считаю, играли мы хорошо. Заслуживали выйти в четвертьфинал. Однако получили вот такие ненужные голы... Жаль.

    – На домашнем чемпионате мира готовы повести за собой сборную, стать нашей «надеждой №17»?

    – Мне будет 22 года. По футбольным меркам уже не молодой. Считаю, в таком возрасте нужно проявлять свои лучшие качества не только в клубе, но и в сборной. В том числе и лидерские.

    – Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

    – На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 09:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 18 августа 2017, 21:53

      Головин, лично мне, сейчас напоминает скорее Алана Дзагоева, чем Аршавина! У него много общего с Аланом! За Дзагоевым в свое время тоже охотились европейские клубы, но он предпочел ЦСКА! Надеюсь, Саша тоже останется в Москве! Сильный игрок, очень нужный сейчас армейцам!

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      Рейтинг: +459

      sour12 17 августа 2017, 23:18

      Главное не стать МЕГАДЕМАНОМ, -ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 августа 2017, 19:18

      В смысле по стопам - это рекламировать чипсы, присесть на лавку в Арсенале, а потом говорить что ваши ожидания - ваши проблемы?)) А если серьезно - Аршавин действительно был суперзвездой в российском футболе. Таких футболистов нынче нет, и врядли скоро появятся. Но мнение о себе он конечно за последние несколько лет испоганил. Вот на кого равняться надо Головину - так это на Семака. До самого конца игровой карьеры играл на высоком уровне, был востребован в клубах, да и мнение о себе всегда оставляет только положительное

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Lester84 17 августа 2017, 23:20

      Карпина,мостового или Тихоновна и так далее...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 августа 2017, 15:26

      Развод, алименты...
      Тебе нужны такие девиденды ?

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 17 августа 2017, 14:54

      не нужно тебе,ни в коем случае, идти по его стопам.Ты что хочешь превратиться в такое же вечно улыбающееся единоличное чипсоедское гов*о?нужно стремиться быть похожим на великих,а не на убогих)

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2017, 14:14

      Не надо равняться на Аршавина и остальных,надо быть выше их

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 августа 2017, 12:00

      Вы не смогли выйти в 1/4 кубка конфедераций,потому что этой стадии там просто нет)))
      А вот в 1/2 действительно не смогли,а может испугались в такую стадию выходить))) Полуфинал как никак)))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > ALeX-161-rus 17 августа 2017, 13:16

      Он видимо имеет ввиду что если бы 1/4 была - вышли бы туда. :)

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 17 августа 2017, 11:59

      Будет рад играть за Кайрат?

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 августа 2017, 10:27

      из цска если кто уходит то карьера резко идет вниз, никто из ушедших нигде толком не заиграл)

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 августа 2017, 09:49

      и в Казахстан)

      0
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