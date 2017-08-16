Клопп соскучился по еврокубковым вечерам на «Энфилд Роуд»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против немецкого «Хоффенхайма» (2:1). Наставник остался доволен самими фактом победного результата.

«Соперник приготовил особенный план под нас, из-за чего в первом тайме не было большого количества опасных моментов. Тем не менее, порой удавалось находить пробелы между линиями.

Мы добились нормального результата. Признаться, я бы согласился победить и со счетом 8:7. Все равно сейчас мы сделали только полдела. На «Энфилде» будет активная игра. Я соскучился по еврокубковым вечерам на нашем стадионе», – сказал Клопп.

Ответная игра состоится 23 августа в Ливерпуле.