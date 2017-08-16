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    Клопп соскучился по еврокубковым вечерам на «Энфилд Роуд»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против немецкого «Хоффенхайма» (2:1). Наставник остался доволен самими фактом победного результата.

    «Соперник приготовил особенный план под нас, из-за чего в первом тайме не было большого количества опасных моментов. Тем не менее, порой удавалось находить пробелы между линиями.

    Мы добились нормального результата. Признаться, я бы согласился победить и со счетом 8:7. Все равно сейчас мы сделали только полдела. На «Энфилде» будет активная игра. Я соскучился по еврокубковым вечерам на нашем стадионе», – сказал Клопп.

    Ответная игра состоится 23 августа в Ливерпуле.

    Источник: BBC

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    16.08.2017 01:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 августа 2017, 09:19

      Надо до тех пор успеть продать Коутиньо и купить ему достойную замену

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Chizhova 16 августа 2017, 03:40

      Удачи в ответном матче

      1
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