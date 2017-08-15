Зидан – о дисквалификации Роналду: «Как они могли дать пять матчей?»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, который за толчок в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3) был отстранен от футбола на пять игр.

«Я расстроен. Не хочу обсуждать судейство, но когда смотришь на то, что произошло и думаешь, что Роналду не будет играть пять матчей...

Это неправильно. Не только меня это расстраивает. Что бы ни сделал Роналду, это слишком много для него – пропустить пять матчей.

Что случилось, то случилось, но когда смотришь на момент, думаешь: как они могли дать пять матчей? Меня расстраивает это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию», – сказал Зидан.