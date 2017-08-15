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    Зидан – о дисквалификации Роналду: «Как они могли дать пять матчей?»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, который за толчок в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3) был отстранен от футбола на пять игр.

    «Я расстроен. Не хочу обсуждать судейство, но когда смотришь на то, что произошло и думаешь, что Роналду не будет играть пять матчей...

    Это неправильно. Не только меня это расстраивает. Что бы ни сделал Роналду, это слишком много для него – пропустить пять матчей.

    Что случилось, то случилось, но когда смотришь на момент, думаешь: как они могли дать пять матчей? Меня расстраивает это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    15.08.2017 15:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +61

      Влаан 15 августа 2017, 21:54

      и вот зачем было такую карточку давать?Пусть теперь судья объяснит!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 августа 2017, 20:30

      Спорить не буду, Роналду - звезда и в данном случае не было симуляции, но все равно это не дает ему право заниматься рукоприкладством в отношении арбитра.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 августа 2017, 19:44

      убивает больше всего фраза))): Как они могли...))))) а что если роналдо то нельзя наказывать?я вообще бы наказал его пополной! он же себя считает звездой значит и со звезды больше спрос!

      1
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 15 августа 2017, 17:56

      Пусть спасибо скажет, что не на полную дали.

      -2
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      Рейтинг: +235

      Копытин 15 августа 2017, 17:52

      Нехер свою звёздность выпячивать, ещё легко отделался.

      -3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 августа 2017, 17:34

      Пять матчей не пять лет.

      2
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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 16:25

      Наказание справедливо, надо в любой ситуации оставаться человеком. А не поддаваться звёздной моче, которая в голову ударила.

      6
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 15 августа 2017, 16:09

      ТОЛКАТЬ СУДЬЮ-ЭТО ЧЕРЕСЧУР!

      3
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > Pablo845 15 августа 2017, 16:16

      За такую красную карточку надо было забить

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 августа 2017, 15:57

      Конечно показывать вторую желтую за симуляцию, которой не было не правильно, но толкать судью нельзя ."Закон суров,но это закон".

      3
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      Рейтинг: +11

      Ale){@93 15 августа 2017, 15:33

      просто неопытный судья

      1
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