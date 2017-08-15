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  • Зидан – о дисквалификации Роналду: «Как они могли дать пять матчей?»

Зидан – о дисквалификации Роналду: «Как они могли дать пять матчей?»

15 августа 2017, 15:06
14

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, который за толчок в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3) был отстранен от футбола на пять игр.

«Я расстроен. Не хочу обсуждать судейство, но когда смотришь на то, что произошло и думаешь, что Роналду не будет играть пять матчей...

Это неправильно. Не только меня это расстраивает. Что бы ни сделал Роналду, это слишком много для него – пропустить пять матчей.

Что случилось, то случилось, но когда смотришь на момент, думаешь: как они могли дать пять матчей? Меня расстраивает это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию», – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1502799697
Не надо было судью толкать,а то считает себя неприкасаемым
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Ale){@93
1502800408
просто неопытный судья
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hevbn 28
1502801831
Конечно показывать вторую желтую за симуляцию, которой не было не правильно, но толкать судью нельзя ."Закон суров,но это закон".
Ответить
Pablo845
1502802568
ТОЛКАТЬ СУДЬЮ-ЭТО ЧЕРЕСЧУР!
Ответить
Palev0
1502803531
Наказание справедливо, надо в любой ситуации оставаться человеком. А не поддаваться звёздной моче, которая в голову ударила.
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Одинокий волк Маквейд
1502807666
Пять матчей не пять лет.
Ответить
Копытин
1502808736
Нехер свою звёздность выпячивать, ещё легко отделался.
Ответить
Gerero2198
1502809003
Пусть спасибо скажет, что не на полную дали.
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Snerg
1502815461
убивает больше всего фраза))): Как они могли...))))) а что если роналдо то нельзя наказывать?я вообще бы наказал его пополной! он же себя считает звездой значит и со звезды больше спрос!
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mialkov
1502818244
Спорить не буду, Роналду - звезда и в данном случае не было симуляции, но все равно это не дает ему право заниматься рукоприкладством в отношении арбитра.
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