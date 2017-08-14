Президент «Анжи» сообщил, что Карпин был одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что наиболее вероятным претендентов на замену Александра Григоряна на посту главного тренера команды являлся экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин.

Григорян подал в отставку после поражения в матче шестого тура РФПЛ с «Динамо» (1:3). Позже стало известно, что его место занял бывший главный тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко.

«Очень много кандидатов рассматривали, и было очень много «за» кандидатуру Валерия Георгиевича Карпина на самом деле. Мы рассматривали его, он был одним из наиболее вероятных кандидатов», – сказал Кадиев.

После шести туров «Анжи» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПФЛ, набрав всего три очка.