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    Президент «Анжи» сообщил, что Карпин был одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды

    Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что наиболее вероятным претендентов на замену Александра Григоряна на посту главного тренера команды являлся экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин.

    Григорян подал в отставку после поражения в матче шестого тура РФПЛ с «Динамо» (1:3). Позже стало известно, что его место занял бывший главный тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко.

    «Очень много кандидатов рассматривали, и было очень много «за» кандидатуру Валерия Георгиевича Карпина на самом деле. Мы рассматривали его, он был одним из наиболее вероятных кандидатов», – сказал Кадиев.

    После шести туров «Анжи» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПФЛ, набрав всего три очка.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2017 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 августа 2017, 02:56

      А предложение-то делали, или ограничились рассмотрением?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 19:22

      Валера решил не рисковать репутацией . Спартак и Анжи - две большие разницы !

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 14 августа 2017, 19:50

      А у него после вылета даже из ФНЛ осталась "репутация"?

      0
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      Рейтинг: +137

      Percent 14 августа 2017, 19:03

      Валера верим!

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 августа 2017, 17:37

      А что рассматривать-то, надо конкретно предлагать пост гл.тренера. А так получается рассматривали, рассматривали,да не" выссмотревали".

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 14 августа 2017, 17:26

      Ну и кто же наконец

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 17:04

      Да уж Волера куда лучше чмокнутого армяна.

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