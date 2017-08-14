Обамеянг назвал свою ситуацию в «Боруссии» непростой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает находиться в подвешенном состоянии перед стартом нового сезона. Он не уверен, что начнет его в составе своего нынешнего клуба.

«Стараюсь не забивать себе голову вопросом о своем будущем. Но одно можно сказать точно на данный момент – ситуация складывается непростая.

Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время. В данный момент ничего сказать не могу», – заявил Обамеянг.

Напомним, что в услугах габонца заинтересован «Милан».