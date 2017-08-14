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    Обамеянг назвал свою ситуацию в «Боруссии» непростой

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает находиться в подвешенном состоянии перед стартом нового сезона. Он не уверен, что начнет его в составе своего нынешнего клуба.

    «Стараюсь не забивать себе голову вопросом о своем будущем. Но одно можно сказать точно на данный момент – ситуация складывается непростая.

    Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время. В данный момент ничего сказать не могу», – заявил Обамеянг.

    Напомним, что в услугах габонца заинтересован «Милан».

    Источник: Goal.com

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    14.08.2017 10:07
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