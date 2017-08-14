Кононов: «Ахмат» после «Краснодара» не смог восстановиться к «Зениту»

"Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно" - а зачем надо было так начинать если команду тренерский штаб не смог восстановить.........по мне игру проиграл ГТ не было ни одной тренерской мысли надо же понимать что перебежать Зенит невозможно да еще сам же говорит что не восстановились значит нужна была другая тактика на эту игру короче ГТ у Ахмата как показала игра с Зенитом абсолютный ноль
Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение команды в матче шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4). По мнению наставника, чеченцы подошли к поединку не в лучших физических кондициях.
«Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». Сложнее было даже в другом: мы играли предыдущий матч с «Краснодаром», и у нас было мало времени на восстановление.
Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно. Первые 45 минут мы играли достаточно хорошо.
Второй тайм не сложился в связи с тем, что мы недовосстановились, и у нас были определенные кадровые потери после игры с «Краснодаром». Поздравляю «Зенит» с победой, желаю команде удачи», – заявил Кононов.
«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».