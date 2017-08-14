Кононов: «Ахмат» после «Краснодара» не смог восстановиться к «Зениту»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение команды в матче шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4). По мнению наставника, чеченцы подошли к поединку не в лучших физических кондициях.

«Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». Сложнее было даже в другом: мы играли предыдущий матч с «Краснодаром», и у нас было мало времени на восстановление.

Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно. Первые 45 минут мы играли достаточно хорошо.

Второй тайм не сложился в связи с тем, что мы недовосстановились, и у нас были определенные кадровые потери после игры с «Краснодаром». Поздравляю «Зенит» с победой, желаю команде удачи», – заявил Кононов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».