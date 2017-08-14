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    Кононов: «Ахмат» после «Краснодара» не смог восстановиться к «Зениту»

    Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение команды в матче шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4). По мнению наставника, чеченцы подошли к поединку не в лучших физических кондициях.

    «Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». Сложнее было даже в другом: мы играли предыдущий матч с «Краснодаром», и у нас было мало времени на восстановление.

    Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно. Первые 45 минут мы играли достаточно хорошо.

    Второй тайм не сложился в связи с тем, что мы недовосстановились, и у нас были определенные кадровые потери после игры с «Краснодаром». Поздравляю «Зенит» с победой, желаю команде удачи», – заявил Кононов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 14 августа 2017, 10:02

      "Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно" - а зачем надо было так начинать если команду тренерский штаб не смог восстановить.........по мне игру проиграл ГТ не было ни одной тренерской мысли надо же понимать что перебежать Зенит невозможно да еще сам же говорит что не восстановились значит нужна была другая тактика на эту игру короче ГТ у Ахмата как показала игра с Зенитом абсолютный ноль

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2017, 07:44

      Кононов адекватный тренер никогда не жалуется на судейство ну кто виноват что Федотов плохой судейка все думают он подсуживал Зениту,а он наоборот сослужил плохую службу Зенит бы и без этого выиграл у этих....

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