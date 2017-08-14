Аллегри: «Ювентус» против «Лацио» сыграл отвратительно»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением от проигранного матча за Суперкубок Италии «Лацио» (2:3). По мнению специалиста, «старая синьора» провела очень плохой матч.

«Соперник был достоин победы. Он выглядел лучше, а мы по-настоящему включились только в последние полчаса. Предстоящий сезон будет нелегким, и чем раньше мы это осознаем, тем лучше.

«Лацио» лучше нас работал с мячом, был быстрее. Мы сыграли отвратительно. Суперкубок был нашей первой целью, но, как видите, с ней мы не справились. Начнем побеждать со следующих выходных», – сказал Аллегри, чьи слова приводит Rai Sport.

В первом туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Кальяри».