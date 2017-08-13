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Паредес полагает, что «Зенит» рано называть чемпионом

13 августа 2017, 23:11
7

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес после матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0) рассказал о желаемом рисунке игры своей команды, а также призвал не спешить короновать сине-бело-голубых.

«У нас хорошая и сыгранная команда из-за большого количества тренировок, даже несмотря на то, что каждую неделю к нам кто-то новенький присоединяется. «Зенит» пытается настроиться на ту игру, когда у тебя сконцентрирована вся инициатива и большое владение мячом.

Чемпионство? Рановато нас многие провозгласили чемпионами. Нам не надо смотреть далеко в будущее, а сосредоточиться на ближайших встречах», – заявил аргентинец в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (7)
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MrNao1
1502655440
Конечно, 6 туров только отыграли...
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kazak1975
1502655968
Чемпионство- венец. Но главное- красивое чемпионство, безусловное. Не то что в прошлом году )
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isa361
1502658349
Чемпионская игра была сегодня
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ilichkadr
1502659373
Правильно сказал............сами себя не провозглашаем, но в голове это должно присутствовать
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Nerlinger
1502664202
Можно уже с таким составом
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rubinovyi2
1502682583
А что,уже называют?
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Krics
1502693691
Зину назначили чемпионом, админресурс в помощь.
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