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    Паредес полагает, что «Зенит» рано называть чемпионом

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес после матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0) рассказал о желаемом рисунке игры своей команды, а также призвал не спешить короновать сине-бело-голубых.

    «У нас хорошая и сыгранная команда из-за большого количества тренировок, даже несмотря на то, что каждую неделю к нам кто-то новенький присоединяется. «Зенит» пытается настроиться на ту игру, когда у тебя сконцентрирована вся инициатива и большое владение мячом.

    Чемпионство? Рановато нас многие провозгласили чемпионами. Нам не надо смотреть далеко в будущее, а сосредоточиться на ближайших встречах», – заявил аргентинец в эфире «Матч ТВ».

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 09:54

      Зину назначили чемпионом, админресурс в помощь.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 августа 2017, 06:49

      А что,уже называют?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 августа 2017, 01:43

      Можно уже с таким составом

      0
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      Рейтинг: +17814

      ilichkadr 14 августа 2017, 00:22

      Правильно сказал............сами себя не провозглашаем, но в голове это должно присутствовать

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 14 августа 2017, 00:05

      Чемпионская игра была сегодня

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 13 августа 2017, 23:26

      Чемпионство- венец. Но главное- красивое чемпионство, безусловное. Не то что в прошлом году )

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 13 августа 2017, 23:17

      Конечно, 6 туров только отыграли...

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