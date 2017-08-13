Паредес полагает, что «Зенит» рано называть чемпионом

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес после матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0) рассказал о желаемом рисунке игры своей команды, а также призвал не спешить короновать сине-бело-голубых.

«У нас хорошая и сыгранная команда из-за большого количества тренировок, даже несмотря на то, что каждую неделю к нам кто-то новенький присоединяется. «Зенит» пытается настроиться на ту игру, когда у тебя сконцентрирована вся инициатива и большое владение мячом.

Чемпионство? Рановато нас многие провозгласили чемпионами. Нам не надо смотреть далеко в будущее, а сосредоточиться на ближайших встречах», – заявил аргентинец в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».