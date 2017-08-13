Источник: «Барселона» сделала новое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо в размере 100 миллионов

Да отдавать его надо, не благодарного!Его на Энфилде по сути сделали из ничего, а он так не красиво уходит, уж сезон мог бы доиграть, не выиграл бы ничего, то ушёл бы, тем более еще молодой. А так из героя в антигероя.
Ливерпулю бы его теперь продать минимум за 100! или взять 70 и того же Рафинью с Барсы.
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему входит в интересы «Барселоны». Как сообщает источник, каталонский клуб сделал новое предложение по покупке 25-летнего бразильца на сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее английский клуб выступил с официальным заявлением, где опроверг слухи об уходе игрока. Позднее появилась информация, согласно которой футболист уведомил команду о желании сменить клуб.
Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.