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    Источник: «Барселона» сделала новое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо в размере 100 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему входит в интересы «Барселоны». Как сообщает источник, каталонский клуб сделал новое предложение по покупке 25-летнего бразильца на сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее английский клуб выступил с официальным заявлением, где опроверг слухи об уходе игрока. Позднее появилась информация, согласно которой футболист уведомил команду о желании сменить клуб.

    Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Express.co.uk

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    13.08.2017 01:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +122

      serginho8 14 августа 2017, 18:27

      Да отдавать его надо, не благодарного!Его на Энфилде по сути сделали из ничего, а он так не красиво уходит, уж сезон мог бы доиграть, не выиграл бы ничего, то ушёл бы, тем более еще молодой. А так из героя в антигероя.

      Ливерпулю бы его теперь продать минимум за 100! или взять 70 и того же Рафинью с Барсы.

      1
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 13 августа 2017, 13:14

      Поскорее бы эта сага закончилась,хочет переходить,пусть уходит,купим на замену кого нибудь!!

      2
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 03:28

      Не верю, что сможет в Барсе заиграть.. Войдет в число провальных трансферов. Чисто чувство такое.. (Ничего никому не пытаюсь навязать)

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