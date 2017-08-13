Источник: «Барселона» сделала новое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо в размере 100 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему входит в интересы «Барселоны». Как сообщает источник, каталонский клуб сделал новое предложение по покупке 25-летнего бразильца на сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее английский клуб выступил с официальным заявлением, где опроверг слухи об уходе игрока. Позднее появилась информация, согласно которой футболист уведомил команду о желании сменить клуб.

Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.