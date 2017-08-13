Уткин: «Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет»

Спортивный журналист Василий Уткин отметил действия полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

В данной встрече 21-летний россиянин отметился результативным пасом.

«Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет», – написал Уткин в твиттере.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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