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    Уткин: «Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет»

    Спортивный журналист Василий Уткин отметил действия полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    В данной встрече 21-летний россиянин отметился результативным пасом.

    «Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет», – написал Уткин в твиттере.

    В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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    Источник: Twitter

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    13.08.2017 01:01
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 августа 2017, 22:40

      Дональд Дак начал соревнование с "обиженным" бывшем владельцем Спартака кто сильнее пнёт команду.

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 13 августа 2017, 16:19

      Зачем ему это болото, парню после ЦСКА нужно в Европу в ТОП клуб!

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 августа 2017, 12:48

      Армейцы - молодцы. Очень круто у них молодняк прогрессирует, хоть и худшая по результатам академия Москвы. Дают играть, наставляют, да и коллектив с чемпионским духом и огромным опытом. Одному-двум проще влиться. Удачи Саше и большего прогресса.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 августа 2017, 11:31

      У Спартака очень хороший состав!
      Дай Бог, другим командам такой состав ИМЕТЬ!
      Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс.
      Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
      Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ!
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      ВСЕ видели и вы видели!
      Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
      Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
      И как работал!
      Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
      ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
      На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
      Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
      Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
      Да и в чемпионате России в сезоне 2016/17 - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
      Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.
      ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака.
      Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

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      Рейтинг: +11239

      alp 13 августа 2017, 10:25

      Головин в самом деле роскошный. Ему бы ещё с конями попрогрессировать годик и потом в еаропу

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 августа 2017, 09:59

      Головин хороший,но не в Спартак, а за рубеж перейдёт.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 13 августа 2017, 08:48

      Жжот Уткина живот..

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      Рейтинг: +161

      adekvat 13 августа 2017, 07:36

      Ему 21 год до следуещего чемпионства спартака лет 15 ждать, вопрос зачем Головину это надо?

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 13 августа 2017, 06:16

      Утка

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      Рейтинг: +523

      Грыззь > STALKER27 13 августа 2017, 08:35

      Точно! Утка от уткина.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 августа 2017, 05:28

      Это очередная утка господина Уткина))

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