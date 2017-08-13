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  • Уткин: «Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет»

Уткин: «Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет»

13 августа 2017, 01:01
20

Спортивный журналист Василий Уткин отметил действия полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

В данной встрече 21-летний россиянин отметился результативным пасом.

«Головин какой хороший. Наверное, в «Спартак» скоро перейдет», – написал Уткин в твиттере.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Головин Александр Уткин Василий
Комментарии (20)
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Koshastiy
1502576587
Уткин какой хороший. Наверное похудеет скоро.
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red-white-forever
1502587487
пшел нах жирный мудель
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Lider017
1502587937
Какой Уткин хороший - наверное под яблоки пойдет!
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docndoc
1502589598
По неофициальной инсайдерской информации Василию Уткину предложена должность в Спартаке - мытьё сортиров на базе зубной щёткой. Своей. Известный спортивный журналист взял время на раздумье. Сумма контракта не разглашается.
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a-rakhmatov
1502591306
Это очередная утка господина Уткина))
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STALKER27
1502594207
Утка
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adekvat
1502598996
Ему 21 год до следуещего чемпионства спартака лет 15 ждать, вопрос зачем Головину это надо?
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Gullit 76
1502607593
Головин хороший,но не в Спартак, а за рубеж перейдёт.
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Popularov
1502613090
У Спартака очень хороший состав! Дай Бог, другим командам такой состав ИМЕТЬ! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ! Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17! Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!! Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!! ВСЕ видели и вы видели! Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!! Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове! И как работал! Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России! ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках. На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева. Вся Россия радовалась европейским победам Ростова! Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова. Да и в чемпионате России в сезоне 2016/17 - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!! Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать! Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака. Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
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zenit2012
1502630364
Зачем ему это болото, парню после ЦСКА нужно в Европу в ТОП клуб!
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