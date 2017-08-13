Григорян – об уходе из «Анжи»: «Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку с занимаемого поста после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), поделился мнением о работе в махачкалинском клубе.

Напомним, 50-летний специалист возглавлял «орлов» с зимы 2017 года. Возможным преемником Григоряна может стать Валерий Карпин.

– В целом как вы оцените свою работу в «Анжи», что бы вы поменяли в ней если бы была такая возможность?

– Для меня это был крайне важный этап. Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. Тут есть все условия для работы, у команды просто шикарная база.

Чтобы я сделал по-другому? В эту заявочную компанию я убеждал руководство в том, что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей надо сделать ставку на ребятах, которых я знаю из ФНЛ, на игроках, у которых горят глаза и огромная мотивация. Уверяю вас, я ни в ком не ошибся. К примеру, Карасев, видя насколько важный матч, вышел, несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать.

Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши нападающие с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый. Еще один момент, видя сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибелю была только в лице Багаева, и я жалею, что не доверился ему.

В Премьер-лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава или даже одна неэффективная замена по ходу игры будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации. Собственно на этом и хотелось бы запомнить.