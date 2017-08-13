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    Григорян – об уходе из «Анжи»: «Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку с занимаемого поста после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), поделился мнением о работе в махачкалинском клубе.

    Напомним, 50-летний специалист возглавлял «орлов» с зимы 2017 года. Возможным преемником Григоряна может стать Валерий Карпин.

    – В целом как вы оцените свою работу в «Анжи», что бы вы поменяли в ней если бы была такая возможность?

    – Для меня это был крайне важный этап. Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. Тут есть все условия для работы, у команды просто шикарная база.

    Чтобы я сделал по-другому? В эту заявочную компанию я убеждал руководство в том, что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей надо сделать ставку на ребятах, которых я знаю из ФНЛ, на игроках, у которых горят глаза и огромная мотивация. Уверяю вас, я ни в ком не ошибся. К примеру, Карасев, видя насколько важный матч, вышел, несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать.

    Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши нападающие с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый. Еще один момент, видя сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибелю была только в лице Багаева, и я жалею, что не доверился ему.

    В Премьер-лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава или даже одна неэффективная замена по ходу игры будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации. Собственно на этом и хотелось бы запомнить.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2017 00:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 августа 2017, 15:09

      Анжи не должен тренировать" тренер из--за той горы" и уже был тренер "из-за бугра"это ну ни как не прокатит ,не прокатит и Карпин он с другой "долины", прокатит лишь тренер "местного разлива" и ни как иначе

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2017, 09:48

      первый пошел

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 09:06

      Я сразу заподозрил, что это только говорун, а не вдумчивый тренер. С Карпиным тоже не вариант. Видимо, в этом году Анжи будет только за выживание бороться.

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 13 августа 2017, 08:46

      Следующий Каррера?

      -2
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > sochi-2013 13 августа 2017, 11:50

      Я только спросил, а свидетели Карреры уже в панике!))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 августа 2017, 08:06

      из за ту гору и езжай. ехать а Ереван

      -2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 13 августа 2017, 07:57

      Вот за ту гору и возвращайся, парень!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > komarinskiy 13 августа 2017, 14:37

      нифига ты умный) неплохо получается подкалывать, сидя на диване дома.......) а тебя хотя бы сторожем Анжи возьмут?)

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      Рейтинг: +106

      kos999 13 августа 2017, 07:40

      быстро

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2017, 01:53



      Это было уже очевидно и где-то ожидаемо, но Александр без тебя будет скучно, можно было расслабится, посмеяться, но жизнь такова и всё-таки не твой это чемпионат, но я желаю не сдаваться...


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      Рейтинг: +201

      regbiN 13 августа 2017, 01:47

      кроме как болтать ничем не приметился

      0
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      Рейтинг: +18

      REAL MADRID KING 13 августа 2017, 01:08

      Дать бы ему поработать в команде с другими ресурсами , было бы интересно

      2
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