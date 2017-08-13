Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян – об уходе из «Анжи»: «Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы»

Григорян – об уходе из «Анжи»: «Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы»

13 августа 2017, 00:51
13

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку с занимаемого поста после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), поделился мнением о работе в махачкалинском клубе.

Напомним, 50-летний специалист возглавлял «орлов» с зимы 2017 года. Возможным преемником Григоряна может стать Валерий Карпин.

– В целом как вы оцените свою работу в «Анжи», что бы вы поменяли в ней если бы была такая возможность?

– Для меня это был крайне важный этап. Махачкала – это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того, я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. Тут есть все условия для работы, у команды просто шикарная база.

Чтобы я сделал по-другому? В эту заявочную компанию я убеждал руководство в том, что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей надо сделать ставку на ребятах, которых я знаю из ФНЛ, на игроках, у которых горят глаза и огромная мотивация. Уверяю вас, я ни в ком не ошибся. К примеру, Карасев, видя насколько важный матч, вышел, несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать.

Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши нападающие с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый. Еще один момент, видя сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибелю была только в лице Багаева, и я жалею, что не доверился ему.

В Премьер-лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава или даже одна неэффективная замена по ходу игры будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации. Собственно на этом и хотелось бы запомнить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REAL MADRID KING
1502575683
Дать бы ему поработать в команде с другими ресурсами , было бы интересно
Ответить
regbiN
1502578052
кроме как болтать ничем не приметился
Ответить
арейская
1502578436
Это было уже очевидно и где-то ожидаемо, но Александр без тебя будет скучно, можно было расслабится, посмеяться, но жизнь такова и всё-таки не твой это чемпионат, но я желаю не сдаваться...
Ответить
kos999
1502599208
быстро
Ответить
komarinskiy
1502600231
Вот за ту гору и возвращайся, парень!
Ответить
x-x-x-x-x
1502600815
из за ту гору и езжай. ехать а Ереван
Ответить
sochi-2013
1502603209
Следующий Каррера?
Ответить
Тамхар
1502604414
Я сразу заподозрил, что это только говорун, а не вдумчивый тренер. С Карпиным тоже не вариант. Видимо, в этом году Анжи будет только за выживание бороться.
Ответить
Garrincha58
1502606900
первый пошел
Ответить
fanchik
1502626194
Анжи не должен тренировать" тренер из--за той горы" и уже был тренер "из-за бугра"это ну ни как не прокатит ,не прокатит и Карпин он с другой "долины", прокатит лишь тренер "местного разлива" и ни как иначе
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+