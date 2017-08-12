Витиньо: «Гол «Спартаку»? Теперь и я вписал свое имя в историю клуба»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1).

«Переполненный стадион, «класико». Такие встречи отмечаются в истории ЦСКА. Теперь и я вписал свое имя в историю клуба», – сказал Витиньо.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все