Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо: «Гол «Спартаку»? Теперь и я вписал свое имя в историю клуба»

    Нападающий ЦСКА Витиньо поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1).

    «Переполненный стадион, «класико». Такие встречи отмечаются в истории ЦСКА. Теперь и я вписал свое имя в историю клуба», – сказал Витиньо.

    В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 августа 2017, 13:00

      Вития,сделай хеттрик в ворота СМ в след.дерби и тебя точно не забудут..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2017, 10:49

      Не надо преувеличивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 13 августа 2017, 04:49

      И что бы там про Спартак не говорили, если игрок соперников ТАК оценивает свой гол (что является его обычной работой), то при всех своих антипатиях они ставят красно-белых весьма и весьма высоко. )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11