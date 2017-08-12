Витиньо: «Гол «Спартаку»? Теперь и я вписал свое имя в историю клуба»

Вития,сделай хеттрик в ворота СМ в след.дерби и тебя точно не забудут..
Нападающий ЦСКА Витиньо поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1).
«Переполненный стадион, «класико». Такие встречи отмечаются в истории ЦСКА. Теперь и я вписал свое имя в историю клуба», – сказал Витиньо.
В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.
ГЛ! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O— РФПЛ (@rfpl) 12 августа 2017 г.
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