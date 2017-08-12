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    Каррера: «В матче с ЦСКА все игроки «Спартака» отдались игре максимально. Но этого максимально в данный момент не хватает»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ.

    – Довольны ли вы игрой Петковича, которого меняли в матче с «Арсеналом»?

    – С «Арсеналом» я поменял его на Тигиева, потому что должен выйти Мельгарехо. А не потому, что я им был недоволен.

    – Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном, где было много волевых побед?

    – Прошлый сезон уже завершился. Сегодня кроме последних шести минут я ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного коллектива и затруднили игру, создавали моменты. В последние минуты мы не смогли проконтролировать те ситуации, которые привели к голам. Предъявить игрокам ничего не могу. Все отдались игре максимально. К сожалению, этого максимально в данный момент не хватает. Сейчас нужно отдавать еще больше.

    – Можно ли говорить о комплексе второго сезона у «Спартака»?

    – Мне не кажется, что сейчас нет эмоций. Команда всегда отдается полноценно и борется. В футболе можно проиграть и можно выиграть. Я не обращаю внимание на результат, а обращаю внимание на действия отдельных игроков.

    – Вам не кажется, что игра Селихова была не очень уверенной?

    – Мне он не показался неуверенным. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за выход в стартовом составе, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 19:49
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 августа 2017, 23:23

      А мне кажется есть что предъявить. Что то у вас там творится.

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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 23:18

      Да, это был максимум Спартака.. Что ж с ними в лч будут вытворяет.. Матч! " закроют на хер за порнуху

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      Рейтинг: +68

      ribo93 12 августа 2017, 22:14

      Скучновато, посмотрим что будет дальше, особенно в лч

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 августа 2017, 21:23

      Каррера и Джикия. Вот пока на ком мы плывем. Промес как всегда, забивает только с арсеналами и пр. На серьезных соперниках его не видно. Ну а остальные...хуле, чепмиёны же, куда там играть...пешком ходят

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 12 августа 2017, 20:41

      Слишком долго пили, а Каррера нанял итальянцев, что бы выводить из запоя русских. А рулят 200 грамм с утра под борщ и сон

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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 августа 2017, 20:33

      Селихов и Промес могли помочь избежать поражения.Теперь Ребров будет в рамке,а без Промеса-нет команды.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 20:32

      Блин Каррера ты научишь или нет их в обороне играть, проходной двор какой-то. Вроде спец по обороне, а за год мало что изменилось.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 12 августа 2017, 20:21

      Беда приходит откуда не ждёшь... Сверхнадёжный Фернандо накосячил с Зенитом. И здесь второй гол на его совести, он обрез устроил. Да и Комбаров тоже бросил бороться с Головиным, когда армия сравняла счёт; физики не хватает. Нападение блещет, когда дают блистать; против квалифицированных защитниках проблемы. Да и Васин на этот раз подвёл чего-то, ничего не придумал)))) А Джикия опять молодец

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2017, 20:18

      Как-то выезды в этом сезоне пока не задались... 4 матча из них 2 поражения и 2 ничьи... Нужно делать выводы и порку игрокам, а также срочно нужно укрепить команду хорошими игроками...

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      Рейтинг: +1481

      GM > ivanthebest 12 августа 2017, 20:22

      Ага, эти чемпионы сломались, везите новых...

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 12 августа 2017, 20:13

      Похоже в этом сезоне Спартак не сможет защитить титул не знаю может я ошибаюсь но по-моему без Зобнина прессинг в середине поля не получается я не вижу никого кто бы мог такой объём работы выполняет а по этой игре только Джикия понравился

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