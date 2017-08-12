Каррера: «В матче с ЦСКА все игроки «Спартака» отдались игре максимально. Но этого максимально в данный момент не хватает»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ.

– Довольны ли вы игрой Петковича, которого меняли в матче с «Арсеналом»?

– С «Арсеналом» я поменял его на Тигиева, потому что должен выйти Мельгарехо. А не потому, что я им был недоволен.

– Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном, где было много волевых побед?

– Прошлый сезон уже завершился. Сегодня кроме последних шести минут я ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного коллектива и затруднили игру, создавали моменты. В последние минуты мы не смогли проконтролировать те ситуации, которые привели к голам. Предъявить игрокам ничего не могу. Все отдались игре максимально. К сожалению, этого максимально в данный момент не хватает. Сейчас нужно отдавать еще больше.

– Можно ли говорить о комплексе второго сезона у «Спартака»?

– Мне не кажется, что сейчас нет эмоций. Команда всегда отдается полноценно и борется. В футболе можно проиграть и можно выиграть. Я не обращаю внимание на результат, а обращаю внимание на действия отдельных игроков.

– Вам не кажется, что игра Селихова была не очень уверенной?

– Мне он не показался неуверенным. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за выход в стартовом составе, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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