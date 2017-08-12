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  • Каррера: «В матче с ЦСКА все игроки «Спартака» отдались игре максимально. Но этого максимально в данный момент не хватает»

Каррера: «В матче с ЦСКА все игроки «Спартака» отдались игре максимально. Но этого максимально в данный момент не хватает»

12 августа 2017, 19:49
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче шестого тура РФПЛ.

– Довольны ли вы игрой Петковича, которого меняли в матче с «Арсеналом»?

– С «Арсеналом» я поменял его на Тигиева, потому что должен выйти Мельгарехо. А не потому, что я им был недоволен.

– Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном, где было много волевых побед?

– Прошлый сезон уже завершился. Сегодня кроме последних шести минут я ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного коллектива и затруднили игру, создавали моменты. В последние минуты мы не смогли проконтролировать те ситуации, которые привели к голам. Предъявить игрокам ничего не могу. Все отдались игре максимально. К сожалению, этого максимально в данный момент не хватает. Сейчас нужно отдавать еще больше.

– Можно ли говорить о комплексе второго сезона у «Спартака»?

– Мне не кажется, что сейчас нет эмоций. Команда всегда отдается полноценно и борется. В футболе можно проиграть и можно выиграть. Я не обращаю внимание на результат, а обращаю внимание на действия отдельных игроков.

– Вам не кажется, что игра Селихова была не очень уверенной?

– Мне он не показался неуверенным. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за выход в стартовом составе, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Вомбат
1502557297
Не согласен с Каррерой. По-моему Промесс сегодня недоработал. При счете 1:0 Спартак мог все решить. Но Промесс несколько атак сорвал из-за недостаточной концентрации. Сегодня он был мало похож на лучшего нападающего РФПЛ прошлого сезона. А так игра была равная и с равными шансами. Как говорится, игра была равна, дальше все знают.
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piligrim1986
1502557690
цска с победой. заслуженной. бились до конца. ну а нас всех с началом новой 16-тилетки, тренерской чехардой и непонятными трансферами. что-то будет в лч...
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Daxa 09
1502558003
Похоже в этом сезоне Спартак не сможет защитить титул не знаю может я ошибаюсь но по-моему без Зобнина прессинг в середине поля не получается я не вижу никого кто бы мог такой объём работы выполняет а по этой игре только Джикия понравился
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docndoc
1502558460
Беда приходит откуда не ждёшь... Сверхнадёжный Фернандо накосячил с Зенитом. И здесь второй гол на его совести, он обрез устроил. Да и Комбаров тоже бросил бороться с Головиным, когда армия сравняла счёт; физики не хватает. Нападение блещет, когда дают блистать; против квалифицированных защитниках проблемы. Да и Васин на этот раз подвёл чего-то, ничего не придумал)))) А Джикия опять молодец
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OfaZavr
1502559170
Блин Каррера ты научишь или нет их в обороне играть, проходной двор какой-то. Вроде спец по обороне, а за год мало что изменилось.
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spam2009
1502559717
Слишком долго пили, а Каррера нанял итальянцев, что бы выводить из запоя русских. А рулят 200 грамм с утра под борщ и сон
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piligrim1986
1502562190
Каррера и Джикия. Вот пока на ком мы плывем. Промес как всегда, забивает только с арсеналами и пр. На серьезных соперниках его не видно. Ну а остальные...хуле, чепмиёны же, куда там играть...пешком ходят
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ribo93
1502565297
Скучновато, посмотрим что будет дальше, особенно в лч
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alp
1502569132
Да, это был максимум Спартака.. Что ж с ними в лч будут вытворяет.. Матч! " закроют на хер за порнуху
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SPARTAK 85
1502569408
А мне кажется есть что предъявить. Что то у вас там творится.
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