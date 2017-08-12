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    Трабукки: «Спартак» подпишет еще не одного игрока, но это буде ближе к закрытию трансферного окна»

    Агент Марко Трабукки считает, что «Спартак» совершит несколько покупок ближе к закрытию трансферного окна. Напомним, этим летом состав красно-белых уже пополнили защитники Георгий Тигиев и Марко Петкович, а также полузащитник Марио Пашалич.

    «Почему ЦСКА и «Спартак» не активны на трансферном рынке? Зато «Зенит» очень активно себя ведет. В ЦСКА открыто объявили, что не собираются много вкладывать в это трансферное окно, и это неудивительно. А от «Спартака», думаю, стоит ждать трансферов ближе к концу августа, когда цены становятся более разумными. Этим летом мы видим, что происходит в плане трансферов, устанавливаются рекорды, поэтому в Европе средний футболист стоит сейчас под 30 миллионов.

    Это очень сложно. Очень сложно соперничать сейчас с европейскими командами. Но в «Спартак» еще кто-то придет, конечно. И не один футболист. Интерес к Гараю и Луану? Это больше чем слухи», – сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:43

      Цены к концу августа становятся более разумными, поскольку оставшийся шлак никому не нужен.

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 12 августа 2017, 19:28

      опять спартак обделался федун жмот каррера беги от туда некого не взяли лч последние место

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 августа 2017, 19:23

      Уже поздно. Еще отдыхают после прошлого сезона. Сегодня еще один подарок подарили. С такими проблемами в лиге будет полный провал. и в тройку явно не попадут

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 18:33

      Подпишут! Но будет поздно.

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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 12 августа 2017, 18:26

      Гонит итальянец!!уже все мясные устали ждать трансферов!

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