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  • Трабукки: «Спартак» подпишет еще не одного игрока, но это буде ближе к закрытию трансферного окна»

Трабукки: «Спартак» подпишет еще не одного игрока, но это буде ближе к закрытию трансферного окна»

12 августа 2017, 17:55
5

Агент Марко Трабукки считает, что «Спартак» совершит несколько покупок ближе к закрытию трансферного окна. Напомним, этим летом состав красно-белых уже пополнили защитники Георгий Тигиев и Марко Петкович, а также полузащитник Марио Пашалич.

«Почему ЦСКА и «Спартак» не активны на трансферном рынке? Зато «Зенит» очень активно себя ведет. В ЦСКА открыто объявили, что не собираются много вкладывать в это трансферное окно, и это неудивительно. А от «Спартака», думаю, стоит ждать трансферов ближе к концу августа, когда цены становятся более разумными. Этим летом мы видим, что происходит в плане трансферов, устанавливаются рекорды, поэтому в Европе средний футболист стоит сейчас под 30 миллионов.

Это очень сложно. Очень сложно соперничать сейчас с европейскими командами. Но в «Спартак» еще кто-то придет, конечно. И не один футболист. Интерес к Гараю и Луану? Это больше чем слухи», – сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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mixerson_kb
1502551608
Гонит итальянец!!уже все мясные устали ждать трансферов!
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Gullit 76
1502552016
Подпишут! Но будет поздно.
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Alex Flash
1502555021
Уже поздно. Еще отдыхают после прошлого сезона. Сегодня еще один подарок подарили. С такими проблемами в лиге будет полный провал. и в тройку явно не попадут
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SEREGA 64
1502555293
опять спартак обделался федун жмот каррера беги от туда некого не взяли лч последние место
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prezent2017
1502556180
Цены к концу августа становятся более разумными, поскольку оставшийся шлак никому не нужен.
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