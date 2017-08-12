Трабукки: «Спартак» подпишет еще не одного игрока, но это буде ближе к закрытию трансферного окна»

Агент Марко Трабукки считает, что «Спартак» совершит несколько покупок ближе к закрытию трансферного окна. Напомним, этим летом состав красно-белых уже пополнили защитники Георгий Тигиев и Марко Петкович, а также полузащитник Марио Пашалич.

«Почему ЦСКА и «Спартак» не активны на трансферном рынке? Зато «Зенит» очень активно себя ведет. В ЦСКА открыто объявили, что не собираются много вкладывать в это трансферное окно, и это неудивительно. А от «Спартака», думаю, стоит ждать трансферов ближе к концу августа, когда цены становятся более разумными. Этим летом мы видим, что происходит в плане трансферов, устанавливаются рекорды, поэтому в Европе средний футболист стоит сейчас под 30 миллионов.

Это очень сложно. Очень сложно соперничать сейчас с европейскими командами. Но в «Спартак» еще кто-то придет, конечно. И не один футболист. Интерес к Гараю и Луану? Это больше чем слухи», – сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».