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  • Вернблум: «Деньги не решают все. «Зенит» покупает дорогих игроков, но кто трижды стал чемпионом за последние пять лет?»

Вернблум: «Деньги не решают все. «Зенит» покупает дорогих игроков, но кто трижды стал чемпионом за последние пять лет?»

12 августа 2017, 16:36
13

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что наличие в составе дорогих игроков не всегда гарантирует победы и титулы. Также швед подчеркнул, что победить в РФПЛ больше шансов у той команды, которая более ровно пройдет весь чемпионат

«В России это всегда три-пять команд, которые лучше в данный конкретный момент. На старте сезона всегда тяжело сказать, кто именно это будет. Российская лига достаточно ровная, решающее преимущество получает тот, кто более гладко пройдет всю дистанцию.

Не думаю, что деньги решают все. «Зенит» делает дорогие приобретения, но кто выиграл чемпионство три раза за последние пять лет?

Финансы – важный фактор, но зачастую далеко не решающий. Если ты постоянно вкладываешь серьезные деньги в трансферы, рано или поздно ты выиграешь чемпионат. Это правда, и примеры «Зенита» и «Спартака» тому подтверждение. Но не факт, что ты добьешься этого сразу. У ЦСКА сейчас другая стратегия, команда делает ставку на уже имеющихся игроков, и наши титулы говорят о том, что эта стратегия работает», – сказал Вернблум.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вернблум Понтус
Комментарии (13)
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Snerg
1502545406
да зенит и в этом году не станет чемпионом)), посмеемся все вместе)
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карасевщина
1502546196
гинер решает
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mihail200606
1502546621
в этом году деньги решат..уж вам чемпионство точно не светит...
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Apachi Bur
1502547234
А за последние 10 лет ?взял срок ,который удобен для него )))
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jaxtr
1502547956
ЦВБП!!!
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BarStep
1502547978
Подскажите парню, что он сегодня играет со.... Спартаком....
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prezent2017
1502555908
Трижды стал чемпионом за последние пять лет стал Гиннер, скупивший РФС.
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prezent2017
1502556525
Зенит регулярно из группы в ЕК выходит, а конюшня даже третье место занять не может.
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Вомбат
1502557565
Поскольку кое-кому из этих уже имеющихся пора на пенсию, ваши титулы - в прошлом. В прошлом уже сейчас. И надолго. Играли вы сегодня не так, чтобы хорошо. Примерно также, как с Рубином. С Ростовом это тоже не прокатит, да и Краснодар с Ахматом вас при такой игре смогут обыграть.
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Zubo
1502562367
На следующий год это будет Зенит
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