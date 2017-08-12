Вернблум: «Деньги не решают все. «Зенит» покупает дорогих игроков, но кто трижды стал чемпионом за последние пять лет?»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что наличие в составе дорогих игроков не всегда гарантирует победы и титулы. Также швед подчеркнул, что победить в РФПЛ больше шансов у той команды, которая более ровно пройдет весь чемпионат

«В России это всегда три-пять команд, которые лучше в данный конкретный момент. На старте сезона всегда тяжело сказать, кто именно это будет. Российская лига достаточно ровная, решающее преимущество получает тот, кто более гладко пройдет всю дистанцию.

Не думаю, что деньги решают все. «Зенит» делает дорогие приобретения, но кто выиграл чемпионство три раза за последние пять лет?

Финансы – важный фактор, но зачастую далеко не решающий. Если ты постоянно вкладываешь серьезные деньги в трансферы, рано или поздно ты выиграешь чемпионат. Это правда, и примеры «Зенита» и «Спартака» тому подтверждение. Но не факт, что ты добьешься этого сразу. У ЦСКА сейчас другая стратегия, команда делает ставку на уже имеющихся игроков, и наши титулы говорят о том, что эта стратегия работает», – сказал Вернблум.