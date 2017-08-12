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    Вернблум: «Деньги не решают все. «Зенит» покупает дорогих игроков, но кто трижды стал чемпионом за последние пять лет?»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что наличие в составе дорогих игроков не всегда гарантирует победы и титулы. Также швед подчеркнул, что победить в РФПЛ больше шансов у той команды, которая более ровно пройдет весь чемпионат

    «В России это всегда три-пять команд, которые лучше в данный конкретный момент. На старте сезона всегда тяжело сказать, кто именно это будет. Российская лига достаточно ровная, решающее преимущество получает тот, кто более гладко пройдет всю дистанцию.

    Не думаю, что деньги решают все. «Зенит» делает дорогие приобретения, но кто выиграл чемпионство три раза за последние пять лет?

    Финансы – важный фактор, но зачастую далеко не решающий. Если ты постоянно вкладываешь серьезные деньги в трансферы, рано или поздно ты выиграешь чемпионат. Это правда, и примеры «Зенита» и «Спартака» тому подтверждение. Но не факт, что ты добьешься этого сразу. У ЦСКА сейчас другая стратегия, команда делает ставку на уже имеющихся игроков, и наши титулы говорят о том, что эта стратегия работает», – сказал Вернблум.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 16:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 августа 2017, 21:26

      На следующий год это будет Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 августа 2017, 20:06

      Поскольку кое-кому из этих уже имеющихся пора на пенсию, ваши титулы - в прошлом. В прошлом уже сейчас. И надолго. Играли вы сегодня не так, чтобы хорошо. Примерно также, как с Рубином. С Ростовом это тоже не прокатит, да и Краснодар с Ахматом вас при такой игре смогут обыграть.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:48

      Зенит регулярно из группы в ЕК выходит, а конюшня даже третье место занять не может.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:38

      Трижды стал чемпионом за последние пять лет стал Гиннер, скупивший РФС.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 августа 2017, 17:26

      Подскажите парню, что он сегодня играет со.... Спартаком....

      1
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 12 августа 2017, 17:25

      ЦВБП!!!

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 12 августа 2017, 17:13

      А за последние 10 лет ?взял срок ,который удобен для него )))

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 августа 2017, 17:03

      в этом году деньги решат..уж вам чемпионство точно не светит...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 августа 2017, 16:56

      гинер решает

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 августа 2017, 16:55

      Цска как ни крути все равно нужен нападающий хороший,чалова может хватит на чр,а вот на лч вряд ли

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