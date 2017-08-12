Вернблум сравнил дерби ЦСКА – «Спартак» с дракой

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России.

— Вернемся к предстоящему дерби. Если называть одного футболиста, который делает в «Спартаке» погоду, кто это будет?

— Конечно, Промес. Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удается выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет. С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в «Спартаке» предостаточно квалифицированных футболистов.



— На твоем счету уже двенадцать матчей с красно-белыми. Из них самый запоминающийся…

— … 4:0! Мы показали отличный футбол, порадовали армейских болельщиков, да и сами были очень собой довольны. Не думаю, что много дерби, открывавших новые стадионы, заканчивались с таким счетом.



— Справедливости ради, в первом дерби со «Спартаком» на нашей арене ПФК ЦСКА уступил.

— Да, и это добавляет нам мотивации! Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на «Открытие Арене». Преимуществом владели то мы, то они, в итоге все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат, конечно же, сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе и сделаем все, чтобы ее добиться. Ну а вообще, памятных игр со «Спартаком» было много, всех и не упомнишь. Главное, что сохраняется даже спустя годы — ощущение сверхэмоций, когда все на взводе и буквально высекают на поле искры.



— Об искрах и сверхэмоциях: ты помнишь, как однажды во время одного из дерби предлагал подраться Эйдену Макгиди?

— А, Макгиди… Его точно не назовешь одним из моих лучших друзей. Футбол в дерби — это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды все, что только можешь. А так я вполне хороший парень.

Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.