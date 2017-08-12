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    Вернблум сравнил дерби ЦСКА – «Спартак» с дракой

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал об ожиданиях от встречи со «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России.

    — Вернемся к предстоящему дерби. Если называть одного футболиста, который делает в «Спартаке» погоду, кто это будет?
    — Конечно, Промес. Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удается выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет. С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в «Спартаке» предостаточно квалифицированных футболистов.

    — На твоем счету уже двенадцать матчей с красно-белыми. Из них самый запоминающийся…
    — … 4:0! Мы показали отличный футбол, порадовали армейских болельщиков, да и сами были очень собой довольны. Не думаю, что много дерби, открывавших новые стадионы, заканчивались с таким счетом.

    — Справедливости ради, в первом дерби со «Спартаком» на нашей арене ПФК ЦСКА уступил.
    — Да, и это добавляет нам мотивации! Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на «Открытие Арене». Преимуществом владели то мы, то они, в итоге все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат, конечно же, сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе и сделаем все, чтобы ее добиться. Ну а вообще, памятных игр со «Спартаком» было много, всех и не упомнишь. Главное, что сохраняется даже спустя годы — ощущение сверхэмоций, когда все на взводе и буквально высекают на поле искры.

    — Об искрах и сверхэмоциях: ты помнишь, как однажды во время одного из дерби предлагал подраться Эйдену Макгиди?
    — А, Макгиди… Его точно не назовешь одним из моих лучших друзей. Футбол в дерби — это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды все, что только можешь. А так я вполне хороший парень.

    Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2017 13:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 августа 2017, 14:07

      вот такой он и есть, живёт футболом...готов рвать...а после свистка ... спектакль окончен... это было дерби...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 августа 2017, 13:37

      Я думал игра

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 12 августа 2017, 13:09

      Ну что уж сразу драка? Дерби друзей ))

      2
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