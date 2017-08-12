Жиру – лидер по голам головой в АПЛ за пять лет

Встреча первого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Лестер Сити» завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Победный мяч в концовке встречи забил Оливье Жиру.

Для француза этот мяч стал 26-м в АПЛ, забитым головой. Начиная с июня 2012 – даты перехода Жиру в «Арсенал» из «Монпелье» – этот показатель является ведущим для всех игроков чемпионата.

После матча главный тренер канониров Арсен Венгер сказал, что 30-летний Жиру не планирует уходить из клуба.