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    Источник: переход Орье в «МЮ» может сорваться, французом интересуется «Интер»

    В четверг «Бомбардир» писал о договоренности между защитником «ПСЖ» Сержом Орье и «Манчестер Юнайтед» по трансферу. Сообщалось, что игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

    Согласно Paris Untied, 24-летний ивуариец по неизвестным причинам не может попасть на территорию Соединенного Королевства. В этой связи спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике рассматривает другие варианты для Орье. Главным кандидатом на защитника считается «Интер».

    В минувшем сезоне защитник отдал пять результативных передач в 32-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    12.08.2017 01:31
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