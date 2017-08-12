Источник: переход Орье в «МЮ» может сорваться, французом интересуется «Интер»

В четверг «Бомбардир» писал о договоренности между защитником «ПСЖ» Сержом Орье и «Манчестер Юнайтед» по трансферу. Сообщалось, что игрок подпишет контракт сроком на пять лет.

Согласно Paris Untied, 24-летний ивуариец по неизвестным причинам не может попасть на территорию Соединенного Королевства. В этой связи спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике рассматривает другие варианты для Орье. Главным кандидатом на защитника считается «Интер».

В минувшем сезоне защитник отдал пять результативных передач в 32-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.