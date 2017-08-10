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    «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Орье

    Футболист французского «ПСЖ» Серж Орье все ближе к переходу в английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже обговорили с игроком условия личного контракта, продолжительность которого составит пять лет.

    Теперь британцам осталось согласовать трансфер африканца с его нынешним владельцем – парижским суперклубом. Стоимость Орье на рынке составляет не самые внушительные по меркам топ-клубов 15 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Лиги 1 защитник провел 22 матча и отметился тремя голевыми пасами.

    Источник: Le Figaro

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    10.08.2017 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 11 августа 2017, 16:10

      Машина как Валенсия...

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