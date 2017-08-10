«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Орье

Футболист французского «ПСЖ» Серж Орье все ближе к переходу в английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже обговорили с игроком условия личного контракта, продолжительность которого составит пять лет.

Теперь британцам осталось согласовать трансфер африканца с его нынешним владельцем – парижским суперклубом. Стоимость Орье на рынке составляет не самые внушительные по меркам топ-клубов 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 защитник провел 22 матча и отметился тремя голевыми пасами.