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    «Ливерпуль» провел секретные переговоры с «Барселоной» и оценил Коутиньо в 150 миллионов

    «Бомбардир» писал о том, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по продаже Филппе Коутиньо. По информации Daily Record, трансфер может состояться.

    Источник утверждает, что стороны провели секретные переговоры, в ходе которых договорились о сумме сделки размером в 150 миллионов евро. Ожидается, что переход может быть оформлен еще на этой неделе.

    Ранее журналист Sky Sports Кавех Солхекол со ссылкой на члена семьи Коутиньо сообщил о том, что у 25-летнего бразильца плохие отношения с главным тренером красных Юргеном Клоппом.

    Источник: Record

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    12.08.2017 00:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 августа 2017, 11:37

      совершенно секретные, видимо

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 августа 2017, 14:46

      Секретные, когда Клопп уснул они шёпотом договорились что ли?

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 августа 2017, 06:28

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 12 августа 2017, 04:53

      250 и не меньше это вам не Неймар это парень из ВЕЛИКОГО Ливерпуля!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 12 августа 2017, 02:33

      150 миллионов, хотя цена на трансфермаркете его стоимость 45 - наценка так наценка

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 августа 2017, 01:05

      Так давно ясно это всё было - вопрос в финансах. А то - "не продаётся..не продаётся"..всё там мутно как говорится. Если уйдёт - кого то покупать надо вместо, но мани хорошие будут - образуется..

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 августа 2017, 00:50

      Секретность уровень Пентагон

      1
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