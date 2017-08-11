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    «Арсенал» и «Лестер» откроют новый сезон английской Премьер-лиги

    В пятницу, 11 августа матчем между «Арсеналом» и «Лестером» стартует новый сезон чемпионата Англии. Встреча между командами пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    В прошлом розыгрыше АПЛ «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице, тогда как «лисы» расположились на 12-й позиции.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Арсенал» – «Лестер». Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 07:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 августа 2017, 10:43

      Интересно смотреть красивый футбол. Команды бьются до последних секунд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 11 августа 2017, 08:55

      Давай арс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 августа 2017, 07:45

      будем смотреть)

      1
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