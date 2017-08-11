«Арсенал» и «Лестер» откроют новый сезон английской Премьер-лиги

В пятницу, 11 августа матчем между «Арсеналом» и «Лестером» стартует новый сезон чемпионата Англии. Встреча между командами пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 21:45 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше АПЛ «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице, тогда как «лисы» расположились на 12-й позиции.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Арсенал» – «Лестер». Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.