Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком Европы»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко поразмышлял о фигуре нападающего команды Александра Кокорина, который на протяжении вот уже пяти туров РФПЛ отмечается результативными действиями.

    По мнению функционера, форвард может войти в число звезд европейского футбола.

    «Если честно, до возвращения в клуб я следил за «Зенитом», но особо не внедрялся в процесс. Но когда видел тренировки, то одно движение, один финт Кокорина для человека, который любит футбол, уже все объясняло.

    Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

    Правда ли, что «Краснодар» предлагал обменять Кокорина на Федора Смолова? Предложений было столько, что и не посчитаешь, но у меня никогда не было мыслей, что он может покинуть команду.

    Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать ее смаковать. Для этого не нужно профессионализма — это очень просто: просто взять и обмазать кого-то веществом», – говорит Фурсенко.

    После пяти туров Кокорин является лучшим бомбардиром сезона РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 августа 2017, 19:50

      Когда появился Шава, то это да.... Потенциал был очевиден. А на счет Кокоши, че то я очкую.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 августа 2017, 18:34

      Обострение у него... явное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      cent58 10 августа 2017, 18:14

      У Фурсенко всё лучшее!! -Россия- чемпион мира ! , Зенит -будущий обладатель Кубка ЛЧ ! - стадион -лучший ! , да и сам Фурсенко - лучший Президент клуба ( в масштабе ФИФА , конечно ).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 августа 2017, 17:45

      Одно слово - питерцы,
      Многие с братьями Стругацками знакомы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 10 августа 2017, 17:11

      Kak было сказано ранее - примерно 5 лет назад:"что Фурсенко там фурсил?" - мы разберёмся. До сих пор разбираются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 10 августа 2017, 17:00

      Фурса понесло..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 10 августа 2017, 16:26

      Фурсенко ты долбаеб! Открой глаза коко даже в 100 не попадет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 10 августа 2017, 15:32

      Какой Европы нашей вселенной Млечного Пути будет лучшим игроком

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > EcioAuditore 10 августа 2017, 17:27

      Млечный Путь-это галактика,одна из многих во вселенной)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 10 августа 2017, 15:19

      А Зюба - мира !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 августа 2017, 15:16

      что бы не сглазить)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11