Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком Европы»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко поразмышлял о фигуре нападающего команды Александра Кокорина, который на протяжении вот уже пяти туров РФПЛ отмечается результативными действиями.

По мнению функционера, форвард может войти в число звезд европейского футбола.

«Если честно, до возвращения в клуб я следил за «Зенитом», но особо не внедрялся в процесс. Но когда видел тренировки, то одно движение, один финт Кокорина для человека, который любит футбол, уже все объясняло.

Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

Правда ли, что «Краснодар» предлагал обменять Кокорина на Федора Смолова? Предложений было столько, что и не посчитаешь, но у меня никогда не было мыслей, что он может покинуть команду.

Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать ее смаковать. Для этого не нужно профессионализма — это очень просто: просто взять и обмазать кого-то веществом», – говорит Фурсенко.

После пяти туров Кокорин является лучшим бомбардиром сезона РФПЛ.