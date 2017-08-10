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Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком Европы»

10 августа 2017, 13:27
40

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко поразмышлял о фигуре нападающего команды Александра Кокорина, который на протяжении вот уже пяти туров РФПЛ отмечается результативными действиями.

По мнению функционера, форвард может войти в число звезд европейского футбола.

«Если честно, до возвращения в клуб я следил за «Зенитом», но особо не внедрялся в процесс. Но когда видел тренировки, то одно движение, один финт Кокорина для человека, который любит футбол, уже все объясняло.

Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

Правда ли, что «Краснодар» предлагал обменять Кокорина на Федора Смолова? Предложений было столько, что и не посчитаешь, но у меня никогда не было мыслей, что он может покинуть команду.

Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать ее смаковать. Для этого не нужно профессионализма — это очень просто: просто взять и обмазать кого-то веществом», – говорит Фурсенко.

После пяти туров Кокорин является лучшим бомбардиром сезона РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Фурсенко Сергей
Комментарии (40)
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zatonn
1502360979
Когда господин Фурсенко это говорил, он был трезв?!
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Stavropolets
1502362213
Для того чтобы стать лучшим, нужно постоянно забивать и выкладываться по полной, а не судить по 4-5 голам, которые он забил
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Boozman
1502362273
Если бы он стабильно играл и хотя бы пару сезонов подряд 15-20 банок в чемпионате положил, плюс за сборную, как говорится, жопу рвал, а не пешком ходил, как на крайнем евро, то тогда ладно. А так это всего лишь голословные заявления, после того как обычный игрок с российским паспортом забил несколько мячей, как будто оправдывают его трансфер и пребывание в команде, просто поднимают цену и ажиотаж. Текущий и будущий сезоны всё покажут
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Gullit 76
1502362829
Этот дурак не понимает что своими елейными словесами он губит Коку?Ведь это уже было в Динамо и к чему привело? Смолов за два сезона показал больше, но слава богу подобных идиотских высказываний избежал.
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den161
1502362978
Ребят, что он курит???? )))))))) во штырит чувака))))))
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BRO_football
1502363804
Кокорин хорошо заиграл? Значит пора распространять трансферные слухи, по старой схеме : "Кокориным интересуется лондонский Арсенал" , "Кокорин может перейти в Англию" и т.д.
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multiscan
1502364462
Только если "Европа" - какое-нибудь дорогущее казино с шампусиком и кальяном.
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Catastrofa
1502367562
А Зюба - мира !
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EcioAuditore
1502368363
Какой Европы нашей вселенной Млечного Пути будет лучшим игроком
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МЯСО87
1502371579
Фурсенко ты долбаеб! Открой глаза коко даже в 100 не попадет
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