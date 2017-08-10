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    Рейнгольд: «Ты веришь в «Спартак», а он такую пакость делает»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после встречи с тульским «Арсеналом» не рискнул оценить шансы красно-белых на предстоящее дерби с ЦСКА. Ветеран считает, что команду ждут серьезные перестановки в составе.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.

    – У вас есть объяснение тому, почему на замену выходит Попов, а не Мельгарехо?

    – Размышлял над этим. Думаю, Каррера не захотел обижать Зе Луиша и Промеса. Мельгарехо нужно было выпускать не в среднюю линию, а в атаку. Каррера не хочет конфликта и не хочет обижать этих ребят перед матчем с ЦСКА. Может, и правильно.

    И кстати о Комбарове. Если он не будет играть, ему нужно подыскивать новую команду. Он не будет играть за «Спартак-2» со своими амбициями.

    – Это Тигиев впечатлил?

    – Нет. Петкович.

    – Но Петкович играл на позиции Ещенко.

    – Верно. Но мне кажется, что Ещенко может играть на своей позиции, а Петковича можно отправить на фланг Комбарова. Жалко, конечно. Понимаю спортсмена, над которым завис Дамоклов меч. Но надо выигрывать конкуренцию.

    – По прошедшей игре, насколько «Спартак» готов к ЦСКА?

    – «Спартак» сильнее. Но я это уже говорил перед матчем с «Зенитом». И что в итоге получилось? Прогнозировать трудно. Ты веришь в команду, а она такую пакость делает. Не хочу тянуть свой длинный язык. Игра будет тяжелая и принципиальная. И в этой игре нужно показать себя с лучшей стороны потому что ЦСКА остается ЦСКА в любом составе. Желаю спартаковцам успеха.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2017 08:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -13

      Popularov 10 августа 2017, 12:47

      Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита!
      Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском!
      Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ!
      По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар.
      Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам!
      В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака!
      Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ!
      Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском!
      В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
      Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
      И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
      А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

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      Рейтинг: +10

      gari Tver > Popularov 10 августа 2017, 18:20

      Popularov На какие деньги гуляете? на народные! где был Зенит до 2005 года? пока его Газпром не подобрал?? молитесь чтоб не отказался 4 звёздочки на футболку вам никогда не получить и пасквили ты от злости пишешь

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 10:05

      Да, твой язык тянуть уже некуда - вокруг шеи уже обмотался.

      2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 10 августа 2017, 10:03

      А на Рейнгольда (при всем к нему уважении) не обращайте внимания)))

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      Рейтинг: +11239

      alp > zlobny_zenitos 10 августа 2017, 10:37

      уважение, если только к старости. в остальном рейнголд - необъективная, заносчивая обезъяна

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > alp 10 августа 2017, 10:39

      Старость...ну и играл за Спартак)

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 10 августа 2017, 10:02

      Всем болельщикам Спартака, мои поздравления с победой! Посмотрел нарезку игры с Арсеналом, очень достойно, Петкович понравился. Мы конечно с Уралом вчера обкакались без вариантов))) отскочили просто. Вышли опять "типа на классе", ну и Дриусси видимо переотмечал...столько смазать... Последние игры с ними нам даются очень тяжело (даже та гадостная игра по весне, когда от судейства кошмарного мы плевались все)...

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 10 августа 2017, 09:59

      За.бал этот Рейнгольд. Сука, зачем у него постоянно берут интервью? Кто сказал что его мнение кому-то интересно!? Одна желчь постоянно. Равно как и у Ловчева с Червиченко. Кому они нужны, зачем вы нам впариваете мнение этих "экспертов" ??

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Сергей Свояк 10 августа 2017, 10:03

      ...зачем у него постоянно берут интервью?...
      Как зачем!? Бубен в отпуске, а Рейнгольд временно дает интервью за Бубена!

      4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Dominator777 10 августа 2017, 23:36

      Они и так постоянно пизд.т только. Бубна не трогайте! Он хоть и кажется противоречивым, но очень часто говорит трезвые вещи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2017, 09:57

      И я желаю Спартаку только победы.

      1
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 09:55

      Мясо - пакостливая команда.

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > paracetamol 10 августа 2017, 10:44

      На основании чего ты сделал такое умозаключение?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 августа 2017, 09:28

      Рейнгольд заговорил....никак готовится ,язык точит к сентябрю,
      к групповухе в Лиге Че...))))
      ps Готовь матерный,пригодится..

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 10 августа 2017, 08:41

      Не знаю, мне Петкович как то не понравился. Выглядел излишне робким и растеряным, вперед практически не шел. Был рад когда Каррера его в итоге заменил.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 августа 2017, 08:34

      Ну бывают в жизни огорчения.. Радуйся, что у арсенала выиграли)

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