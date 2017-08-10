Рейнгольд: «Ты веришь в «Спартак», а он такую пакость делает»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после встречи с тульским «Арсеналом» не рискнул оценить шансы красно-белых на предстоящее дерби с ЦСКА. Ветеран считает, что команду ждут серьезные перестановки в составе.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.

– У вас есть объяснение тому, почему на замену выходит Попов, а не Мельгарехо?

– Размышлял над этим. Думаю, Каррера не захотел обижать Зе Луиша и Промеса. Мельгарехо нужно было выпускать не в среднюю линию, а в атаку. Каррера не хочет конфликта и не хочет обижать этих ребят перед матчем с ЦСКА. Может, и правильно.

И кстати о Комбарове. Если он не будет играть, ему нужно подыскивать новую команду. Он не будет играть за «Спартак-2» со своими амбициями.

– Это Тигиев впечатлил?

– Нет. Петкович.

– Но Петкович играл на позиции Ещенко.

– Верно. Но мне кажется, что Ещенко может играть на своей позиции, а Петковича можно отправить на фланг Комбарова. Жалко, конечно. Понимаю спортсмена, над которым завис Дамоклов меч. Но надо выигрывать конкуренцию.

– По прошедшей игре, насколько «Спартак» готов к ЦСКА?

– «Спартак» сильнее. Но я это уже говорил перед матчем с «Зенитом». И что в итоге получилось? Прогнозировать трудно. Ты веришь в команду, а она такую пакость делает. Не хочу тянуть свой длинный язык. Игра будет тяжелая и принципиальная. И в этой игре нужно показать себя с лучшей стороны потому что ЦСКА остается ЦСКА в любом составе. Желаю спартаковцам успеха.