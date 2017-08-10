Рейнгольд: «Ты веришь в «Спартак», а он такую пакость делает»

Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита!
Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском!
Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ!
По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар.
Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам!
В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака!
Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ!
Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском!
В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после встречи с тульским «Арсеналом» не рискнул оценить шансы красно-белых на предстоящее дерби с ЦСКА. Ветеран считает, что команду ждут серьезные перестановки в составе.
Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.
– У вас есть объяснение тому, почему на замену выходит Попов, а не Мельгарехо?
– Размышлял над этим. Думаю, Каррера не захотел обижать Зе Луиша и Промеса. Мельгарехо нужно было выпускать не в среднюю линию, а в атаку. Каррера не хочет конфликта и не хочет обижать этих ребят перед матчем с ЦСКА. Может, и правильно.
И кстати о Комбарове. Если он не будет играть, ему нужно подыскивать новую команду. Он не будет играть за «Спартак-2» со своими амбициями.
– Это Тигиев впечатлил?
– Нет. Петкович.
– Но Петкович играл на позиции Ещенко.
– Верно. Но мне кажется, что Ещенко может играть на своей позиции, а Петковича можно отправить на фланг Комбарова. Жалко, конечно. Понимаю спортсмена, над которым завис Дамоклов меч. Но надо выигрывать конкуренцию.
– По прошедшей игре, насколько «Спартак» готов к ЦСКА?
– «Спартак» сильнее. Но я это уже говорил перед матчем с «Зенитом». И что в итоге получилось? Прогнозировать трудно. Ты веришь в команду, а она такую пакость делает. Не хочу тянуть свой длинный язык. Игра будет тяжелая и принципиальная. И в этой игре нужно показать себя с лучшей стороны потому что ЦСКА остается ЦСКА в любом составе. Желаю спартаковцам успеха.