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  • Рейнгольд: «Ты веришь в «Спартак», а он такую пакость делает»

Рейнгольд: «Ты веришь в «Спартак», а он такую пакость делает»

10 августа 2017, 08:15
18

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после встречи с тульским «Арсеналом» не рискнул оценить шансы красно-белых на предстоящее дерби с ЦСКА. Ветеран считает, что команду ждут серьезные перестановки в составе.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» закончился со счетом 2:0. Красно-белые после этой встречи записали в свой актив восемь очков, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Туляки же с тремя очками идут на 14-м месте.

– У вас есть объяснение тому, почему на замену выходит Попов, а не Мельгарехо?

– Размышлял над этим. Думаю, Каррера не захотел обижать Зе Луиша и Промеса. Мельгарехо нужно было выпускать не в среднюю линию, а в атаку. Каррера не хочет конфликта и не хочет обижать этих ребят перед матчем с ЦСКА. Может, и правильно.

И кстати о Комбарове. Если он не будет играть, ему нужно подыскивать новую команду. Он не будет играть за «Спартак-2» со своими амбициями.

– Это Тигиев впечатлил?

– Нет. Петкович.

– Но Петкович играл на позиции Ещенко.

– Верно. Но мне кажется, что Ещенко может играть на своей позиции, а Петковича можно отправить на фланг Комбарова. Жалко, конечно. Понимаю спортсмена, над которым завис Дамоклов меч. Но надо выигрывать конкуренцию.

– По прошедшей игре, насколько «Спартак» готов к ЦСКА?

– «Спартак» сильнее. Но я это уже говорил перед матчем с «Зенитом». И что в итоге получилось? Прогнозировать трудно. Ты веришь в команду, а она такую пакость делает. Не хочу тянуть свой длинный язык. Игра будет тяжелая и принципиальная. И в этой игре нужно показать себя с лучшей стороны потому что ЦСКА остается ЦСКА в любом составе. Желаю спартаковцам успеха.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал ЦСКА Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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mihail200606
1502343289
Ну бывают в жизни огорчения.. Радуйся, что у арсенала выиграли)
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alex1951
1502346538
Рейнгольд заговорил....никак готовится ,язык точит к сентябрю, к групповухе в Лиге Че...)))) ps Готовь матерный,пригодится..
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VVM1964
1502347137
" Не хочу тянуть свой длинный язык. " - ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО , ЖДЕМ СУББОТЫ .
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paracetamol
1502348138
Мясо - пакостливая команда.
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Диктор
1502348229
И я желаю Спартаку только победы.
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Сергей Свояк
1502348354
За.бал этот Рейнгольд. Сука, зачем у него постоянно берут интервью? Кто сказал что его мнение кому-то интересно!? Одна желчь постоянно. Равно как и у Ловчева с Червиченко. Кому они нужны, зачем вы нам впариваете мнение этих "экспертов" ??
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zlobny_zenitos
1502348525
Всем болельщикам Спартака, мои поздравления с победой! Посмотрел нарезку игры с Арсеналом, очень достойно, Петкович понравился. Мы конечно с Уралом вчера обкакались без вариантов))) отскочили просто. Вышли опять "типа на классе", ну и Дриусси видимо переотмечал...столько смазать... Последние игры с ними нам даются очень тяжело (даже та гадостная игра по весне, когда от судейства кошмарного мы плевались все)...
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zlobny_zenitos
1502348618
А на Рейнгольда (при всем к нему уважении) не обращайте внимания)))
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Gullit 76
1502348701
Да, твой язык тянуть уже некуда - вокруг шеи уже обмотался.
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Popularov
1502358445
Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита! Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском! Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ! По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар. Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам! В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака! Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ! Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском! В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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