РФПЛ. «Динамо» на выезде уступило «Ростову», донской клуб вошел в тройку чемпионата

«Ростов» в пятом туре РФПЛ обыграл «Динамо». В первом тайме пенальти реализовал Тимофей Калачев.
Хозяева набрали 10 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Московский клуб с четырьмя баллами – по-прежнему 11-й.
Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 68), Байрамян, Могилевец, Зуев (Думбия, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).
«Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич (Темников, 71), Ташаев, Соу, Вандерсон.
Предупреждения: Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 56 – Соу, 11; Терехов, 17; Катрич, 21.
Источник: Бомбардир.ру