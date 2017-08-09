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    РФПЛ. «Динамо» на выезде уступило «Ростову», донской клуб вошел в тройку чемпионата

    «Ростов» в пятом туре РФПЛ обыграл «Динамо». В первом тайме пенальти реализовал Тимофей Калачев.

    Хозяева набрали 10 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Московский клуб с четырьмя баллами – по-прежнему 11-й.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 68), Байрамян, Могилевец, Зуев (Думбия, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич (Темников, 71), Ташаев, Соу, Вандерсон.

    Предупреждения: Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 56 – Соу, 11; Терехов, 17; Катрич, 21.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 21:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 10 августа 2017, 08:47

      Ждем игр с фаворитами чемпионата.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 августа 2017, 05:35

      Дончане молодцы!Настоящие МУЖИКИ!Понятно что в этом сезоне на многое рассчитывать трудно,но попортить крови столичным постараться завсегда можно и нужно!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2017, 03:28

      Хоть и обескровили команду на две трети, а марку держат по-прежнему, на то они и мужики, молодцы ростовчане, так держать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 23:55

      Браво Ростов, с победой !!!!

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 августа 2017, 22:20

      до первого места три очка!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 22:14

      Динамо борется за выживание Ростов за еврокубки.

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 августа 2017, 22:07

      А Ростов мужики ! Так держать

      5
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 9 августа 2017, 21:57

      Да, раскрутил Бердыев маховик.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 августа 2017, 21:55

      Молодцы

      6
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