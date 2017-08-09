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  • РФПЛ. «Динамо» на выезде уступило «Ростову», донской клуб вошел в тройку чемпионата

РФПЛ. «Динамо» на выезде уступило «Ростову», донской клуб вошел в тройку чемпионата

9 августа 2017, 21:53
10

«Ростов» в пятом туре РФПЛ обыграл «Динамо». В первом тайме пенальти реализовал Тимофей Калачев.

Хозяева набрали 10 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Московский клуб с четырьмя баллами – по-прежнему 11-й.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 68), Байрамян, Могилевец, Зуев (Думбия, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).

«Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич (Темников, 71), Ташаев, Соу, Вандерсон.

Предупреждения: Гацкан, 15; Байрамян, 21; Ингасон, 26; Паршивлюк, 56 – Соу, 11; Терехов, 17; Катрич, 21.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (10)
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андрей андреев
1502304918
Молодцы
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sochi-2013
1502305074
Да, раскрутил Бердыев маховик.
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vladik12
1502305270
Вот вам и проходная команда без Курбана.
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XaXatyn
1502305635
А Ростов мужики ! Так держать
Ответить
Gullit 76
1502306055
Динамо борется за выживание Ростов за еврокубки.
Ответить
семёнычев
1502306438
до первого места три очка!!!!
Ответить
acer2003
1502312144
Браво Ростов, с победой !!!!
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арейская
1502324911
Хоть и обескровили команду на две трети, а марку держат по-прежнему, на то они и мужики, молодцы ростовчане, так держать
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Krossmen73
1502332512
Дончане молодцы!Настоящие МУЖИКИ!Понятно что в этом сезоне на многое рассчитывать трудно,но попортить крови столичным постараться завсегда можно и нужно!
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ALeX-161-rus
1502344058
Ждем игр с фаворитами чемпионата.
Ответить
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