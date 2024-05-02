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    Рабинер заявил о симпатии к Слишковичу

    Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оценил итог кубкового матча против «Динамо» (2:0).

    • В финале Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

    «Динамо» мне во втором тайме не понравилось. Парадоксально, но в первом, пропустив оба гола, оно играло интереснее. После перерыва суеты у бело-голубых было много, а толку – чуть. «Спартак» же грамотно и уверенно сыграл по счету.

    Все с большей симпатией отношусь к Владимиру Слишковичу. Он управляет этой командой. Уж кандидатом-то на пост главного тренера босниец точно заслужил быть», – написал Рабинер.

    • Слишкович в апреле сменил Гильермо Абаскаля.
    • В РПЛ «Спартак» идет 4-м.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    02.05.2024 16:24
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    Комментарии (12)
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    алдан2014
    1714657197
    Метаморфоза, с командой произошла,ну очень нежданная и неожиданная. Тренер просто адекватен
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    Mirak92
    1714660835
    Не, на самом деле и у меня некая симпатия к нему .Вроде бы заиграли. Рад за них
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    Suvorov71
    1714669105
    Вот мне не понятно, почему не играли при Рыжем, он что им говорил чтобы они выходили на поле и стояли, вот в чем дело, точно в тренере?
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