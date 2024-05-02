Рабинер заявил о симпатии к Слишковичу

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оценил итог кубкового матча против «Динамо» (2:0).

В финале Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

«Динамо» мне во втором тайме не понравилось. Парадоксально, но в первом, пропустив оба гола, оно играло интереснее. После перерыва суеты у бело-голубых было много, а толку – чуть. «Спартак» же грамотно и уверенно сыграл по счету.

Все с большей симпатией отношусь к Владимиру Слишковичу. Он управляет этой командой. Уж кандидатом-то на пост главного тренера босниец точно заслужил быть», – написал Рабинер.