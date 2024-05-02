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    • «Можем повторить»: Бонгонда – о количестве трофеев «Спартака»

    «Можем повторить»: Бонгонда – о количестве трофеев «Спартака»

    Футболист «Спартака» Тео Бонгонда в курсе, сколько трофеев есть в активе его клуба.

    «Спартак» – один из самых больших клубов России, если не самый большой. Мы всегда стремимся выиграть трофеи. Сейчас у нас непростой период, но мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат на мажорной ноте.

    Проклятый ли «Спартак» клуб на трофеи? Но у «Спартака» много же трофеев, не так ли? Они были выиграны в прошлом. Мы можем повторить это. Не знаю, когда это произойдет, но мы постараемся», – сказал Бонгонда.

    • Тео в клубе с лета.
    • «Спартак» претендует на Фонбет Кубок России.
    • В РПЛ команда идет 4-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1714655019
    Повторяльщик хренов.Гы гы Одни уже повторяют.Третий год идет трехдневная специальная...
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