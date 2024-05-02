Стал известен долг ФИФА перед Россией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сейчас идет строительство трех футбольных баз – в Москве и Сочи.

– Правильно понимаем, что какую-то часть финансирования этих проектов берет на себя и ФИФА?

– Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты в России. Это плохо, но не является препятствием для реализации проектов.

– Речь идет о 2 миллиардах рублей?

– Сумма, которую нам должна ФИФА, – как раз 2 миллиарда рублей. Мы предложили направить их на один из этих объектов. Если этого не произойдет, тогда РФС будет искать другие источники финансирования – кредиты и иные механизмы. А на 2 миллиарда укажем иные проекты, не строительные.