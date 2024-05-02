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    Стал известен долг ФИФА перед Россией

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сейчас идет строительство трех футбольных баз – в Москве и Сочи.

    – Правильно понимаем, что какую-то часть финансирования этих проектов берет на себя и ФИФА?

    – Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты в России. Это плохо, но не является препятствием для реализации проектов.

    – Речь идет о 2 миллиардах рублей?

    – Сумма, которую нам должна ФИФА, – как раз 2 миллиарда рублей. Мы предложили направить их на один из этих объектов. Если этого не произойдет, тогда РФС будет искать другие источники финансирования – кредиты и иные механизмы. А на 2 миллиарда укажем иные проекты, не строительные.

    • В 2022 году ФИФА отстранила Россию от международного футбола.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – 7 июня против Белоруссии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1714649610
    Целее будут..
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    bset
    1714650852
    Опять злой запад хочет развала страны - деньги в российскую инфраструктуру инвестирует
    Ответить
    nemolod
    1714651043
    Денег нет-и баз нет!
    Ответить
    ...уефан
    1714651644
    ..."Пива нет, ушла на базу"(с)...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1714655454
    часть финансирования этих проектов берет на себя и ФИФА?===== А могли и не брать на себя.Не обязаны...А теперь в должников превратились.Гы гы
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