Валуев оценил продление Семака до 2030 года

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение «Зенита» продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Знаком с Сергеем Семаком лично – отношусь к нему хорошо как к личности. Решение сплотит команду после неудачных последних игр, сделает ее спокойнее в оставшейся части чемпионата и Кубка.

Всем никогда не угодишь – у Семака тоже есть недоброжелатели. Но если посмотреть на его КПД, кто еще из действующих российских тренеров одержал столько побед подряд в чемпионате России? Уверен, решение руководства «Зенита» правильное.

Посмотрим, что покажет «Зенит» в сегодняшней кубковой игре с ЦСКА. Думаю, все у сине-бело-голубых будет хорошо. Удачи Сергею Семаку, и верим в «Зенит»!» – сказал Валуев.