Валуев оценил продление Семака до 2030 года

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение «Зенита» продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.
«Знаком с Сергеем Семаком лично – отношусь к нему хорошо как к личности. Решение сплотит команду после неудачных последних игр, сделает ее спокойнее в оставшейся части чемпионата и Кубка.
Всем никогда не угодишь – у Семака тоже есть недоброжелатели. Но если посмотреть на его КПД, кто еще из действующих российских тренеров одержал столько побед подряд в чемпионате России? Уверен, решение руководства «Зенита» правильное.
Посмотрим, что покажет «Зенит» в сегодняшней кубковой игре с ЦСКА. Думаю, все у сине-бело-голубых будет хорошо. Удачи Сергею Семаку, и верим в «Зенит»!» – сказал Валуев.
- Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
- 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
- В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).