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    Валуев оценил продление Семака до 2030 года

    Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение «Зенита» продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

    «Знаком с Сергеем Семаком лично – отношусь к нему хорошо как к личности. Решение сплотит команду после неудачных последних игр, сделает ее спокойнее в оставшейся части чемпионата и Кубка.

    Всем никогда не угодишь – у Семака тоже есть недоброжелатели. Но если посмотреть на его КПД, кто еще из действующих российских тренеров одержал столько побед подряд в чемпионате России? Уверен, решение руководства «Зенита» правильное.

    Посмотрим, что покажет «Зенит» в сегодняшней кубковой игре с ЦСКА. Думаю, все у сине-бело-голубых будет хорошо. Удачи Сергею Семаку, и верим в «Зенит»!» – сказал Валуев.

    • Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
    • 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1714651068
    Спросили Колю для прикола... )))
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    Kollljan
    1714652130
    Это потому, что Семак в школе отличником был, а все остальные - двоечниками.
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    САДЫЧОК
    1714654000
    Лучше до 2050 ! Это же Дичь! Все понимают , что Семак это физрук и лицемерят! Как чел-Семак дермище ! Один из примеров случай с Чистяковым!
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    ...уефан
    1714654520
    ...а что нам скажет фигуристка-Ирина Родина? Она тоже в Думе, имеет право сказать...
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    Spirit_78
    1714655511
    Снять тренера можно в любой момент, так во всех командах происходит. Прописали наверное незначительную неустойку, а срок контракта - это, скорее всего, просто психологический ход. Не буду оценивать его эффективность, т.к. время покажет)
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