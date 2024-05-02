Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко заявил, что «Спартак» ошибся с назначением Слишковича

    Червиченко заявил, что «Спартак» ошибся с назначением Слишковича

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил пребывание в команде и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

    «Слишкович никакой не главный тренер и быть им он не может. Но тут пошел такой фарт, поэтому теперь руководители поставили себя в болезненный шпагат. Если его поставить главным, в следующем сезоне будет история как с Гильермо Абаскалем.

    А если придет кто-то другой, у которого не будет получаться, начнется столько разговоров, что Слишкович великий специалист. Думаю, что «Спартаку» сразу надо было кого-то назначать после ухода Абаскаля», – сказал Червиченко.

    • Слишкович был в штабе Абаскаля.
    • «Спартак» рассматривает боснийца как кандидата на пост постоянного тренера.
    • «Спартак» в этом сезоне может взять Фонбет Кубок России.

    Новости по теме
    Рабинер заявил о симпатии к Слишковичу
    Булыкин заявил о преображении «Спартака» при Слишковиче
    Орлов оценил работу Слишковича в «Спартаке» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ollegator
    1714654943
    В кои-то веки раз червивая душа прав.. Не назначив сразу поставили себя в сложное положение
    Ответить
    ...уефан
    1714655214
    ... изначально они поставили себя в неловкое положение, заключив контракт с рыжим, непонятным никому пацаном...
    Ответить
    алдан2014
    1714656711
    Червиченко последний человек,чье мнение должно интересовать болельщиков,крайне отрицательный персоонаж
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714656740
    Спартак всё правильно делает, сейчас команда борется за высокие места и за кубок, никаких шараханий, тем временем руководство ищет главного тренера, о назначении которого будет объявлено после 30-го тура. А уж получиться у нового тренера или нет никто ни в одной команде мира не может дать гарантии
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714656798
    История срамтак не учит. Хотят, что бы ещё один ученик физрука потренировался на хряках и стал полноценным физруком. Гыгыгы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+