Червиченко заявил, что «Спартак» ошибся с назначением Слишковича

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил пребывание в команде и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Слишкович никакой не главный тренер и быть им он не может. Но тут пошел такой фарт, поэтому теперь руководители поставили себя в болезненный шпагат. Если его поставить главным, в следующем сезоне будет история как с Гильермо Абаскалем.

А если придет кто-то другой, у которого не будет получаться, начнется столько разговоров, что Слишкович великий специалист. Думаю, что «Спартаку» сразу надо было кого-то назначать после ухода Абаскаля», – сказал Червиченко.