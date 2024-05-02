«Может повториться история Карреры и чемпионства»: Прудников – о Слишковиче в «Спартаке»

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников высказался о работе и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Да, он пока не проигрывает, и это хорошо. Но мы знаем, что у команд часто бывает всплеск после смены тренера. Главным становится новый человек, у него есть свое видение по составу, кто‑то получает при нем свой шанс. Да, Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля, но и у него могут быть свои любимчики и свое видение на ситуацию

Мы видели, как в чемпионский сезон-2016/17 Массимо Каррера был помощником и сменил Дмитрия Аленичева в должности. Не исключаю, что история может повториться и сейчас, но руководству виднее, кто будет главным тренером, только оно будет решать», – сказал Прудников.