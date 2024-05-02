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    • «Может повториться история Карреры и чемпионства»: Прудников – о Слишковиче в «Спартаке»

    «Может повториться история Карреры и чемпионства»: Прудников – о Слишковиче в «Спартаке»

    Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников высказался о работе и.о. главного тренера команды Владимира Слишковича.

    «Да, он пока не проигрывает, и это хорошо. Но мы знаем, что у команд часто бывает всплеск после смены тренера. Главным становится новый человек, у него есть свое видение по составу, кто‑то получает при нем свой шанс. Да, Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля, но и у него могут быть свои любимчики и свое видение на ситуацию

    Мы видели, как в чемпионский сезон-2016/17 Массимо Каррера был помощником и сменил Дмитрия Аленичева в должности. Не исключаю, что история может повториться и сейчас, но руководству виднее, кто будет главным тренером, только оно будет решать», – сказал Прудников.

    • «Спартак» рассматривает боснийца как кандидата на пост постоянного тренера.
    • Команда в этом сезоне может взять Фонбет Кубок России.
    • У Прудникова за «Спартак» 46 матчей, 6 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2024 16:49
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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1714658266
    Тьфу, стоит только им разок выиграть и второй на шару пройти, так сразу мантры воспевают чемпионские. А потом начнутся будни с похмельем и здрасте их 6 место. Гыгыгы
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