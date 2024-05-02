Орлов оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Если «Спартак» выиграет Кубок, то какой смысл его убирать? Он же знает все игроков. Когда ушел Абаскаль и он остался один, он правильно расставил всех на футбольном поле, а это самое главное для тренера. Он поставил центральным защитником Чернова в первом матче, начал играть в три центральных защитника. Он правильно все делает, чувствует игроков.

Что касается его будущего, это судить, конечно, клубу, на эту тему нам даже не надо рассуждать и чего‑то советовать. Но по факту «Спартак» сейчас играет лучше, чем при Гильермо Абаскале. Это очевидно», – сказал Орлов.