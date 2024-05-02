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    Орлов оценил работу Слишковича в «Спартаке»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе и.о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

    «Если «Спартак» выиграет Кубок, то какой смысл его убирать? Он же знает все игроков. Когда ушел Абаскаль и он остался один, он правильно расставил всех на футбольном поле, а это самое главное для тренера. Он поставил центральным защитником Чернова в первом матче, начал играть в три центральных защитника. Он правильно все делает, чувствует игроков.

    Что касается его будущего, это судить, конечно, клубу, на эту тему нам даже не надо рассуждать и чего‑то советовать. Но по факту «Спартак» сейчас играет лучше, чем при Гильермо Абаскале. Это очевидно», – сказал Орлов.

    • Слишкович в апреле сменил Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда претендует на Фонбет Кубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1714653188
    Давно не было адекватных слов от Орлова, таблетки начали действовать. ( два ветерана первой мировой делятся воспоминаниями: помнишь нам в окопах давали таблетки, чтобы не стоял, и мы бы не отвлекались ? Как же помню. Ты знаешь - начали действовать))))
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    ...уефан
    1714654186
    ... даже странно, неожиданно по делу и кратко, наверное торопился опохмелиться...
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