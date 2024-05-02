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    Давыдов: «Промес – не преступник, а человечище!»

    Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов раскрыл свое отношение к игроку команды Квинси Промесу.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

    – Какое у вас отношение к Промесу сейчас?

    – Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1714648954
    Отсыпал?
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    bset
    1714650794
    Давыдов: "Я не Давыдов, а Месси!"
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    Mirak92
    1714651287
    Перенюхал
    Ответить
    qwertyйцукен
    1714654803
    Человечище.Глыба.Многогранный талант.Все успевал.И наркотрафик мутить, и ножиком резать.И аварии делать, и налоги не платить. А какую посуду он лепил --только восторг и ахи. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было б в мире гвоздей. Гы гы
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    АлексМак
    1714654887
    ...умом тронулся... No comments.
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