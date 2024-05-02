Давыдов: «Промес – не преступник, а человечище!»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов раскрыл свое отношение к игроку команды Квинси Промесу.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».
– Какое у вас отношение к Промесу сейчас?
– Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!