Давыдов: «Промес – не преступник, а человечище!»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов раскрыл свое отношение к игроку команды Квинси Промесу.

32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

– Какое у вас отношение к Промесу сейчас?

– Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой – к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!