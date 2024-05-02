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    Ташуев рассказал подробности отставки из «Факела»

    Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев раскрыл подробности отъезда из Воронежа.

    – «Факел» объявил, что вы ушли из клуба по семейным обстоятельствам. Эту версию вы подтвердили в интервью «Матч ТВ».

    – Когда мы договаривались с руководством «Факела» о расставании, я говорил: «Мне будут звонить журналисты, я должен что-то отвечать». Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону.

    В пятницу мы разошлись с «Факелом», в субботу я приехал домой в Москву – и все разрешилось.

    – Вы не можете не понимать, как это выглядит со стороны.

    – Как?

    – Вы договорились с клубом о такой официальной версии, чтобы разойтись нормально и получить компенсацию.

    – Мне что, рассказывать о семейных проблемах? Так получилось. Как говорил Конфуций: «Ничего не бывает рано или поздно, все происходит вовремя». Я никого не обманываю.

    – Общественная реакция на эти заявления вас не интересует?

    – Я ничего не могу изменить, потому что не блефовал. Ситуация разрешилась, а желание работать у меня было всегда.

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе был в курсе моих проблем, я ему говорил: «В принципе, мне лучше уехать в Москву».

    – Если бы этих проблем не было, вы продолжили бы тренировать «Факел»?

    – Думаю, элемент совпадения – мои проблемы и желание «Факела» расстаться – был. У меня нет претензий к Асхабадзе, решения руководства тренер принимает как данность.

    Получилось, что в этом сезоне я заключил два очень хороших контракта – с «Ахматом» и «Факелом». К сожалению, мне приходилось уходить почти сразу после их подписания.

    – У вас осталась обида на «Факел»?

    – Нет, обижаются слабые люди. Но не могу понять, почему при достаточно неплохой работе с тобой расстаются. Возможно, я неправ – и надо договариваться на берегу, как и что возможно в клубе.

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    Источник: Sports,ru

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