Ташуев рассказал подробности отставки из «Факела»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев раскрыл подробности отъезда из Воронежа.

Ташуев был в «Факеле» с осени.

Тренера сменил Игорь Черевченко.

«Факел» идет в РПЛ 12-м.

– «Факел» объявил, что вы ушли из клуба по семейным обстоятельствам. Эту версию вы подтвердили в интервью «Матч ТВ».

– Когда мы договаривались с руководством «Факела» о расставании, я говорил: «Мне будут звонить журналисты, я должен что-то отвечать». Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону.

В пятницу мы разошлись с «Факелом», в субботу я приехал домой в Москву – и все разрешилось.

– Вы не можете не понимать, как это выглядит со стороны.

– Как?

– Вы договорились с клубом о такой официальной версии, чтобы разойтись нормально и получить компенсацию.

– Мне что, рассказывать о семейных проблемах? Так получилось. Как говорил Конфуций: «Ничего не бывает рано или поздно, все происходит вовремя». Я никого не обманываю.

– Общественная реакция на эти заявления вас не интересует?

– Я ничего не могу изменить, потому что не блефовал. Ситуация разрешилась, а желание работать у меня было всегда.

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе был в курсе моих проблем, я ему говорил: «В принципе, мне лучше уехать в Москву».

– Если бы этих проблем не было, вы продолжили бы тренировать «Факел»?

– Думаю, элемент совпадения – мои проблемы и желание «Факела» расстаться – был. У меня нет претензий к Асхабадзе, решения руководства тренер принимает как данность.

Получилось, что в этом сезоне я заключил два очень хороших контракта – с «Ахматом» и «Факелом». К сожалению, мне приходилось уходить почти сразу после их подписания.

– У вас осталась обида на «Факел»?

– Нет, обижаются слабые люди. Но не могу понять, почему при достаточно неплохой работе с тобой расстаются. Возможно, я неправ – и надо договариваться на берегу, как и что возможно в клубе.