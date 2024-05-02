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    Зарема оценила работу Амарала в «Спартаке»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу спортивного директора клуба Томаша Амарала.

    • Португалец в «Спартаке» с зимы.
    • Команду в качестве и.о. главного тренера возглавляет Владимир Слишкович.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

    «Первая ошибка Амарала в том, что он в «Спартак» пришел не со своим тренером, а в попытке сработаться и построить семью с Абаскалем, хотя на тот момент обстановка была нездоровая в команде. Очки, которые недополучил «Спартак», из-за того, что с приходом нового спортивного директора не уволили Абаскаля, – это уже ответственность Амарала. Если б Абаскаль сам не бросил весла, то так и терпели бы его до лета.

    Второй ошибкой станет навязывание новому тренеру в помощники Слишковича. Ни один уважающий себя тренер, если он не приспособленец, если он едет не строить семью и проверять себя в новых челленджах, не согласиться с тем, что ему будут навязывать кого-то в тренерский штаб. Тренер вправе поставить своего повара или физиотерапевта. Его штаб человека со стороны просто к себе не подпустит при условии если тренер едет сюда действительно работать и добиваться результата, а не просто за выплатами по контракту.

    Третьей ошибкой будет назначение Ивича. Конечно, он расскажет, что Ивич умеет ставить атакующий футбол, «Спартак» не будет с ним играть, как играл «Краснодар», потому что другой подбор исполнителей.

    Вообще, странно все получается: «Спартаком-2» и академией занимается Павел Андреев – профессионал, с которым у «Спартака» давние хорошие отношения. Тренера сначала оставляют от предыдущего спортивного директора, потом еще и и. о. от предыдущего, игроки пролонгировали контракты также с предыдущим спортивным директором (Эшуорта я спортивным директором не считаю). Теперь в списках новый тренер из команды-конкурента.

    Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Пока он взял непонятного Угальде за 13+2 миллиона евро. Хотя бы пусть вернет Бакаева (смеется), для которого Промес не потолок (и вернет себе 10-й номер), у «Локомотива» заберет Глушенкова и заставит его полюбить ромбик», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1714650214
    Кто ты такая и чего ты достигла, чтобы вякать здесь, как дворняшка и наезжать на людей, которые заняты тем, что разгребают то дерьмо, которое осталось от тебя с Федуном.
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    slavа0508
    1714653989
    Надоела эта баба. Варила бы Федуну борщ украинский и котлеты по-киевски. Мы как-нибудь без неё...
    Ответить
    FCSpartakM
    1714654650
    1) "Первая ошибка Амарала в том, что он в «Спартак» пришел не со своим тренером "- Аа с чего вдруг спортдир должен кого-то тащить? с учетом того, что Спартак еще был в борьбе за тройку? И кто приходит в середине сезона на должность со своим тренером? 2) "Второй ошибкой станет навязывание новому тренеру в помощники Слишковича" - Тип при поиске нового тренера обсудить этот момент нельзя? Тип у нас есть тренер, знает игроков и тд. Готовы с ним работать или нет? 3) "Третьей ошибкой будет назначение Ивича." - Я думаю это вообще глубоко запасной вариант.Если бы его серьезно рассматривали, Ивич бы уже был тут 4) "Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Пока он взял непонятного Угальде за 13+2 миллиона евро." Давай еще порассказывай за трансфе
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