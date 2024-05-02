Зарема оценила работу Амарала в «Спартаке»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу спортивного директора клуба Томаша Амарала.

Португалец в «Спартаке» с зимы.

Команду в качестве и.о. главного тренера возглавляет Владимир Слишкович.

«Спартак» идет в РПЛ 4-м.

«Первая ошибка Амарала в том, что он в «Спартак» пришел не со своим тренером, а в попытке сработаться и построить семью с Абаскалем, хотя на тот момент обстановка была нездоровая в команде. Очки, которые недополучил «Спартак», из-за того, что с приходом нового спортивного директора не уволили Абаскаля, – это уже ответственность Амарала. Если б Абаскаль сам не бросил весла, то так и терпели бы его до лета.

Второй ошибкой станет навязывание новому тренеру в помощники Слишковича. Ни один уважающий себя тренер, если он не приспособленец, если он едет не строить семью и проверять себя в новых челленджах, не согласиться с тем, что ему будут навязывать кого-то в тренерский штаб. Тренер вправе поставить своего повара или физиотерапевта. Его штаб человека со стороны просто к себе не подпустит при условии если тренер едет сюда действительно работать и добиваться результата, а не просто за выплатами по контракту.

Третьей ошибкой будет назначение Ивича. Конечно, он расскажет, что Ивич умеет ставить атакующий футбол, «Спартак» не будет с ним играть, как играл «Краснодар», потому что другой подбор исполнителей.

Вообще, странно все получается: «Спартаком-2» и академией занимается Павел Андреев – профессионал, с которым у «Спартака» давние хорошие отношения. Тренера сначала оставляют от предыдущего спортивного директора, потом еще и и. о. от предыдущего, игроки пролонгировали контракты также с предыдущим спортивным директором (Эшуорта я спортивным директором не считаю). Теперь в списках новый тренер из команды-конкурента.

Пусть Амарал хоть что-то сделает от себя. Пока он взял непонятного Угальде за 13+2 миллиона евро. Хотя бы пусть вернет Бакаева (смеется), для которого Промес не потолок (и вернет себе 10-й номер), у «Локомотива» заберет Глушенкова и заставит его полюбить ромбик», – сказала Зарема.