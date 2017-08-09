Паредес: «Хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, как проходит его адаптация в петербургском клубе. Аргентинец признался, что в команде царит прекрасная атмосфера.

— Насколько вы уже адаптировались в команде? И сколько времени необходимо, чтобы появилась сыгранность?

— Как я уже сказал, я понимаю, чего ждет от меня Мистер, и стараюсь соответствовать тому футболу, который проповедует Манчини. Я провел лишь несколько официальных игр за «Зенит», так что о стопроцентной сыгранности говорить еще рано, но процесс адаптации идет успешно.

— Как вас приняли в «Зените»? С кем в основном общаетесь в команде?

— Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано– и италоговорящими партнерами — Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.

— Есть ли у вас планы изучать с семьей Петербург? Чтобы его увидеть, сюда, как и в Рим, приезжают туристы со всего мира.

— Петербург — великолепный город. Мы уже немного успели погулять по улицам, посмотреть на его восхитительную архитектуру. Будем продолжать знакомство и дальше. Надеюсь, зимой не будет слишком холодно, и мы тоже сможем часто выходить из дома и наслаждаться красотой Петербурга.

— Что для вас главное в жизни и чего мечтаете добиться в футболе?

— Главная ценность для меня — семья. Мои близкие сейчас со мной, поддерживают меня во всем. Жизнь вдали от них была бы гораздо тяжелее. А что касается футбола, то мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом» и со сборной Аргентины.

Напомним, что Паредес перешел этим летом в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.