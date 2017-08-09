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    Паредес: «Хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, как проходит его адаптация в петербургском клубе. Аргентинец признался, что в команде царит прекрасная атмосфера.

    — Насколько вы уже адаптировались в команде? И сколько времени необходимо, чтобы появилась сыгранность?

    — Как я уже сказал, я понимаю, чего ждет от меня Мистер, и стараюсь соответствовать тому футболу, который проповедует Манчини. Я провел лишь несколько официальных игр за «Зенит», так что о стопроцентной сыгранности говорить еще рано, но процесс адаптации идет успешно.

    — Как вас приняли в «Зените»? С кем в основном общаетесь в команде?

    — Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано– и италоговорящими партнерами — Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.

    — Есть ли у вас планы изучать с семьей Петербург? Чтобы его увидеть, сюда, как и в Рим, приезжают туристы со всего мира.

    — Петербург — великолепный город. Мы уже немного успели погулять по улицам, посмотреть на его восхитительную архитектуру. Будем продолжать знакомство и дальше. Надеюсь, зимой не будет слишком холодно, и мы тоже сможем часто выходить из дома и наслаждаться красотой Петербурга.

    — Что для вас главное в жизни и чего мечтаете добиться в футболе?

    — Главная ценность для меня — семья. Мои близкие сейчас со мной, поддерживают меня во всем. Жизнь вдали от них была бы гораздо тяжелее. А что касается футбола, то мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с «Зенитом» и со сборной Аргентины.

    Напомним, что Паредес перешел этим летом в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2017 14:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 августа 2017, 15:27

      Прямо так все?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 августа 2017, 15:06

      Хорошую банду собрал Манчини, поглядим-посмотрим, в этом году будет интересно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 9 августа 2017, 14:56

      еще один за трофеями пришел---спроси у Бздюбы он уже собрал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > nik55 9 августа 2017, 15:05

      он пришел деньги за свою работу получать, больше чем в Италии, а уж остальное видно будет, чтоб еще больше получать надо играть еще лучше....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 9 августа 2017, 14:41

      Мы будем только рады)

      2
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