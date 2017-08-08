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    Джано: «Доволен только тогда, когда играю постоянно. Очень расстраиваюсь, если не выхожу на поле»

    Полузащитник «Спартака» Джано посетовал на отсутствие игрового времени. По словам 24-летнего футболиста, он очень расстраивается, если не выходит на поле.

    В нынешнем сезоне грузинский хавбек провел только 49 минут в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

    «В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть. Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня – все. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать сопернико Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.

    Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле — меня это очень расстраивает», – сказал Джано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.08.2017 15:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 20:21

      Товарищ, надо играть стабильно на высоком уровне, а не раз через 7 матчей. Братья-близнецы с Поповым. Одну игру выдал, пять-шесть ничего не показал. Промес, Фернандо, Зобнин играют стабильно, поэтому и выходят каждую игру. А с этими братьями-акробатами тренер хер предположить сможет, что будет в следующей игре. К кому вопросы должны быть в такой ситуации?

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 августа 2017, 16:36

      150 % мало видимо в твоем случае. Надо на 200 %. Делай вывод.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 16:25

      Он что уходить собрался?

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 августа 2017, 15:47

      Играть надо когда дают, а не "входить в игру", а то пока ты входишь, игра уже заканчивается. Вспомни год назад, начало сезона и повтори - будет тебе место.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 августа 2017, 15:45

      Тебе шанс сто раз давали разные тренеры, ты думал так будет всегда?

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 августа 2017, 15:36

      Нужно попадать в состав, иначе можно и на трансфер или в аренду.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2017, 15:35

      Конечно... По карману бьёт нехило...)))

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 15:28

      Я в этом сезоне считал, что ты и Мельга заиграете по настоящему, но пока, увы.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 15:18

      Может тренер не видит в тебе воина?

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Ехай Нахуй. 8 августа 2017, 16:50

      Советую угомониться

      5
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