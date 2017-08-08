Джано: «Доволен только тогда, когда играю постоянно. Очень расстраиваюсь, если не выхожу на поле»

Полузащитник «Спартака» Джано посетовал на отсутствие игрового времени. По словам 24-летнего футболиста, он очень расстраивается, если не выходит на поле.

В нынешнем сезоне грузинский хавбек провел только 49 минут в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

«В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть. Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня – все. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать сопернико Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.

Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле — меня это очень расстраивает», – сказал Джано.