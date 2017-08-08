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  • Джано: «Доволен только тогда, когда играю постоянно. Очень расстраиваюсь, если не выхожу на поле»

Джано: «Доволен только тогда, когда играю постоянно. Очень расстраиваюсь, если не выхожу на поле»

8 августа 2017, 15:10
15

Полузащитник «Спартака» Джано посетовал на отсутствие игрового времени. По словам 24-летнего футболиста, он очень расстраивается, если не выходит на поле.

В нынешнем сезоне грузинский хавбек провел только 49 минут в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

«В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть. Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня – все. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать сопернико Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.

Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле — меня это очень расстраивает», – сказал Джано.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (15)
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Одинокий волк Маквейд
1502194694
Может тренер не видит в тебе воина?
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VVM1964
1502195281
ДЖАНО НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ , ПРИ НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ БОЛЬШИНСТВА ИГРОКОВ СПАРТАКА , ДОЛЖЕН ПОЯВИТСЯ ШАНС , УДАЧИ .
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Приус
1502195325
Я в этом сезоне считал, что ты и Мельга заиграете по настоящему, но пока, увы.
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VIPded
1502195754
Конечно... По карману бьёт нехило...)))
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СШГЭС
1502195776
Нужно попадать в состав, иначе можно и на трансфер или в аренду.
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Svoysvoemubrat
1502196357
Тебе шанс сто раз давали разные тренеры, ты думал так будет всегда?
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momwig_
1502196458
Играть надо когда дают, а не "входить в игру", а то пока ты входишь, игра уже заканчивается. Вспомни год назад, начало сезона и повтори - будет тебе место.
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Одинокий волк Маквейд
1502198723
Он что уходить собрался?
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SPARTAK 85
1502199378
150 % мало видимо в твоем случае. Надо на 200 %. Делай вывод.
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Супермачо
1502212905
Товарищ, надо играть стабильно на высоком уровне, а не раз через 7 матчей. Братья-близнецы с Поповым. Одну игру выдал, пять-шесть ничего не показал. Промес, Фернандо, Зобнин играют стабильно, поэтому и выходят каждую игру. А с этими братьями-акробатами тренер хер предположить сможет, что будет в следующей игре. К кому вопросы должны быть в такой ситуации?
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