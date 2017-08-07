Неймар: «Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого»

оказывается что в тренировки Неймар шнурки связывал людоед его на драку подталкивал.Вот он что Неймарчик от людоеда убегает.Он же укусит мерзавец.
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от приема, оказанного ему в Париже. Бурю эмоций у 25-летнего игрока вызвала иллюминация на Эйфелевой башне во время его презентации.
«Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого», – написал бразилец на своей странице в инстаграме.
Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», выкупив свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. С французским грандом форвард заключил пятилетнее соглашение.
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