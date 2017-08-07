Неймар: «Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от приема, оказанного ему в Париже. Бурю эмоций у 25-летнего игрока вызвала иллюминация на Эйфелевой башне во время его презентации.

«Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого», – написал бразилец на своей странице в инстаграме.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», выкупив свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. С французским грандом форвард заключил пятилетнее соглашение.