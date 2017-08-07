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    Неймар: «Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от приема, оказанного ему в Париже. Бурю эмоций у 25-летнего игрока вызвала иллюминация на Эйфелевой башне во время его презентации.

    «Даже в своих лучших мечтах я не мог представить себе такого», – написал бразилец на своей странице в инстаграме.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», выкупив свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. С французским грандом форвард заключил пятилетнее соглашение.

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    Источник: Instagram

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    07.08.2017 14:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 августа 2017, 22:30

      оказывается что в тренировки Неймар шнурки связывал людоед его на драку подталкивал.Вот он что Неймарчик от людоеда убегает.Он же укусит мерзавец.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 августа 2017, 15:44

      что столько бабла отхватишь...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 августа 2017, 15:26

      Ты еще Амкар не видел!

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