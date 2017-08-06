Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе.

    В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за сине-бело-голубых в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

    – Много разговоров о том, что Дзюба не вписывается в игровую схему Манчини. Как думаете, выпустит итальянец Артема в стартовом составе, ведь нападающий в «Зените» регулярно огорчает «Спартак»?

    – Если в тренировках Дзюба сумел на 100 процентов убедить тренера, что в этом матче зенитовской атаке нужен он, а не другой форвард, то Манчини должен его поставить. Если же этого не случится, то такое решение станет для игрока тревожным звонок. Хотя я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 7 августа 2017, 00:06

      Тренер хреновый, потому и хренового игрока видит сильнейшим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 21:26

      Гав.о он с большой буквы.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11