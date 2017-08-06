Романцев: «Я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за сине-бело-голубых в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

– Много разговоров о том, что Дзюба не вписывается в игровую схему Манчини. Как думаете, выпустит итальянец Артема в стартовом составе, ведь нападающий в «Зените» регулярно огорчает «Спартак»?

– Если в тренировках Дзюба сумел на 100 процентов убедить тренера, что в этом матче зенитовской атаке нужен он, а не другой форвард, то Манчини должен его поставить. Если же этого не случится, то такое решение станет для игрока тревожным звонок. Хотя я по-прежнему считаю Дзюбу форвардом с большой буквы.