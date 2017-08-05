Кокорин: «Дзюбу беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются»

Пусть договаривается с мафией Мутко,что бы ужесточили лимит.Тогда опять можно балду на поле гонять.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что его партнер по атаке Артем Дзюба не покинет петербургскую команду. При этом он отметил, что уменьшение игрового времени беспокоит 28-летнего форварда.
Ранее появилась информация, что Дзюба может отправиться в аренду в «Локомотив».
«Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо», – сказал Кокорин.
Напомним, в последних двух поединках «Зенита» Дзюба не попал в стартовый состав.