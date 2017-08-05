Кокорин: «Дзюбу беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что его партнер по атаке Артем Дзюба не покинет петербургскую команду. При этом он отметил, что уменьшение игрового времени беспокоит 28-летнего форварда.

Ранее появилась информация, что Дзюба может отправиться в аренду в «Локомотив».

«Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо», – сказал Кокорин.

Напомним, в последних двух поединках «Зенита» Дзюба не попал в стартовый состав.