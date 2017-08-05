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    Кокорин: «Дзюбу беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что его партнер по атаке Артем Дзюба не покинет петербургскую команду. При этом он отметил, что уменьшение игрового времени беспокоит 28-летнего форварда.

    Ранее появилась информация, что Дзюба может отправиться в аренду в «Локомотив».

    «Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо», – сказал Кокорин.

    Напомним, в последних двух поединках «Зенита» Дзюба не попал в стартовый состав.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 15:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +875

      sidul1 5 августа 2017, 17:00

      Пусть договаривается с мафией Мутко,что бы ужесточили лимит.Тогда опять можно балду на поле гонять.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sidul1 5 августа 2017, 17:44

      это будет единственный вариант его появления на поле)

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      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 16:50

      Пусть доказывает свою состоятельность на тренировках и никаких слухов не будет. Нет дыма без огня. А то что он ведет себя как отчаянный хам к тренеру сборной и тренерам команд лишь показывает, что кроме разговоров ни о каком старании речи не идет.

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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 5 августа 2017, 16:01

      Ротация и конкуренция , возможно именно то , что нужно Дзюбиньо :)) Либо разыграется , либо поедет в условную Уфу играть за основу :)

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 5 августа 2017, 15:46

      Да конечно он будет играть забьёт 30 мячей за сезон!!!!! Только дибил в это поверит!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 августа 2017, 15:44

      да не отмазвай ты полешку,или у вы меж собой решили через сезон играть?

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