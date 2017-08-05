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  • Кокорин: «Дзюбу беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются»

Кокорин: «Дзюбу беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются»

5 августа 2017, 15:40
8

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что его партнер по атаке Артем Дзюба не покинет петербургскую команду. При этом он отметил, что уменьшение игрового времени беспокоит 28-летнего форварда.

Ранее появилась информация, что Дзюба может отправиться в аренду в «Локомотив».

«Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять, – это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что нерегулярное попадание в состав сильно мешает играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо», – сказал Кокорин.

Напомним, в последних двух поединках «Зенита» Дзюба не попал в стартовый состав.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Каратель помойников
1501937099
да не отмазвай ты полешку,или у вы меж собой решили через сезон играть?
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deinego77@yandex.ru
1501937185
Да конечно он будет играть забьёт 30 мячей за сезон!!!!! Только дибил в это поверит!
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Старший оператор
1501938065
Ротация и конкуренция , возможно именно то , что нужно Дзюбиньо :)) Либо разыграется , либо поедет в условную Уфу играть за основу :)
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leonleon
1501941012
Пусть доказывает свою состоятельность на тренировках и никаких слухов не будет. Нет дыма без огня. А то что он ведет себя как отчаянный хам к тренеру сборной и тренерам команд лишь показывает, что кроме разговоров ни о каком старании речи не идет.
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sidul1
1501941614
Пусть договаривается с мафией Мутко,что бы ужесточили лимит.Тогда опять можно балду на поле гонять.
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