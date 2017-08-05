Трансфер Аскасибара в «Зенит» сорвался

2 августа «Бомбардир» писал о скором завершении трансфера полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». Позже игрок сказал, что будет рад выступать за санкт-петербургский клуб.

Согласно Cielo Sports, переход аргентинца в российский клуб не состоится. Источник утверждает, что руководство «Зенита» сообщило Роберто Манчини о том, что после договоренности по трансферу Матиаса Краневиттера клубу не нужен игрок с похожими качествами.

Ранее стало известно о том, что полузащитник «Атлетико» Краневиттер в субботу пройдет медосмотр для сине-бело-голубых.