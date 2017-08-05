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    Трансфер Аскасибара в «Зенит» сорвался

    2 августа «Бомбардир» писал о скором завершении трансфера полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». Позже игрок сказал, что будет рад выступать за санкт-петербургский клуб.

    Согласно Cielo Sports, переход аргентинца в российский клуб не состоится. Источник утверждает, что руководство «Зенита» сообщило Роберто Манчини о том, что после договоренности по трансферу Матиаса Краневиттера клубу не нужен игрок с похожими качествами.

    Ранее стало известно о том, что полузащитник «Атлетико» Краневиттер в субботу пройдет медосмотр для сине-бело-голубых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 01:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 августа 2017, 08:54

      лучше Аскасибара купить, он в разы талантливее

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5881

      Павелий 5 августа 2017, 08:08

      Неужели деньги закончились?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 августа 2017, 07:59

      Зенит расширяет скамейку запасных игроков...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 августа 2017, 06:56

      Прикормка не та.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 августа 2017, 01:21

      Перебор )

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