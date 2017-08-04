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Бабаев: «Янг Бойз» – очень серьезный соперник»

4 августа 2017, 14:06
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что армейский клуб сыграет с «Янг Бойз», который на предыдущей квалификационной стадии турнира выбил киевское «Динамо».

– Довольны жеребьевкой?

– Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии вице-чемпиона Украины выбили из Лиги чемпионов. Поэтому соперник у нас в любом случае очень серьезный.

На кону – групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды. Надо понимать, что соперник, который, может быть, по именам не впечатляет, но конкретно в этих матчах может, что называется, прыгнуть выше головы. Поэтому ЦСКА должен быть максимально сконцентрирован и готов к серьезному противостоянию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз Бабаев Роман
Комментарии (8)
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raritet
1501845849
Да ЦСКА однозначно сильнее этого состава Мальчиков.
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igorek25
1501846804
На официальном сайте ЯБ есть информация, что первая игра в Берне 15.08 , начало в 21.45. Судя по тональности , результатами жеребьёвки довольны. После первых двух туров чемпионата Швейцарии - лидируют. Регулярно забивающая команда, хорошо сбалансированная австрийским специалистом. Просто точно не будет.
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cska-62
1501846862
"Хоффенхайм" всё равно был бы хуже...
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momwig_
1501848071
"Кому и кобыла невеста..."©
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kara-mba
1501848970
Если у Янг Бойз не выигрывать, то тогда сливай воду. Не подарок конечно, но хохлы уж чересчур уверовали в победу, вот и обделались. Да и два гола у себя Янг Бойз чуднЫе забила.
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_Kesh_Suntar_
1501859084
Пройдем спокойно! Я боялся только "Хоффенхайма". Динамо Киев сам виноват что не прошли! Слишком расслабились, еще две нелепых голов!
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