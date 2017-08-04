Бабаев: «Янг Бойз» – очень серьезный соперник»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что армейский клуб сыграет с «Янг Бойз», который на предыдущей квалификационной стадии турнира выбил киевское «Динамо».

– Довольны жеребьевкой?

– Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии вице-чемпиона Украины выбили из Лиги чемпионов. Поэтому соперник у нас в любом случае очень серьезный.

На кону – групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды. Надо понимать, что соперник, который, может быть, по именам не впечатляет, но конкретно в этих матчах может, что называется, прыгнуть выше головы. Поэтому ЦСКА должен быть максимально сконцентрирован и готов к серьезному противостоянию.