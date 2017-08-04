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    Бабаев: «Янг Бойз» – очень серьезный соперник»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Напомним, что армейский клуб сыграет с «Янг Бойз», который на предыдущей квалификационной стадии турнира выбил киевское «Динамо».

    – Довольны жеребьевкой?

    – Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии вице-чемпиона Украины выбили из Лиги чемпионов. Поэтому соперник у нас в любом случае очень серьезный.

    На кону – групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды. Надо понимать, что соперник, который, может быть, по именам не впечатляет, но конкретно в этих матчах может, что называется, прыгнуть выше головы. Поэтому ЦСКА должен быть максимально сконцентрирован и готов к серьезному противостоянию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 14:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 августа 2017, 18:04

      Пройдем спокойно! Я боялся только "Хоффенхайма". Динамо Киев сам виноват что не прошли! Слишком расслабились, еще две нелепых голов!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 4 августа 2017, 15:16

      Если у Янг Бойз не выигрывать, то тогда сливай воду. Не подарок конечно, но хохлы уж чересчур уверовали в победу, вот и обделались. Да и два гола у себя Янг Бойз чуднЫе забила.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 августа 2017, 15:01

      "Кому и кобыла невеста..."©

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 августа 2017, 14:41

      "Хоффенхайм" всё равно был бы хуже...

      1
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      Рейтинг: +105

      igorek25 4 августа 2017, 14:40

      На официальном сайте ЯБ есть информация, что первая игра в Берне 15.08 , начало в 21.45. Судя по тональности , результатами жеребьёвки довольны. После первых двух туров чемпионата Швейцарии - лидируют. Регулярно забивающая команда, хорошо сбалансированная австрийским специалистом. Просто точно не будет.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > igorek25 4 августа 2017, 14:44

      Просто точно не будет, через дня после Спартака..

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 4 августа 2017, 14:24

      Да ЦСКА однозначно сильнее этого состава Мальчиков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > raritet 4 августа 2017, 14:39

      Динамо К.тоже так думали..

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