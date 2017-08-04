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    Нобоа: «Селюк? Пусть говорит то, что думает»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа отреагировал на слова известного футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал его футболистом не уровня «Зенита». По словам эквадорца, он не намерен обращать внимания на это, а продолжать работать на тренировках.

    Напомним, что старт сезона Нобоа пропустил из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата.

    – Часто ли общались с Манчини в последнее время?

    – Один раз. Он интересовался моим восстановлением после травмы. Спрашивал, как себя чувствую.

    – Его тренировки принципиально отличаются от занятий Бердыева?

    – Здесь все по-другому. Если Бердыев делал упор на тактику, то у Манчини, помимо тактики, много беговой работы. Это два очень серьезных специалиста.

    – Известный агент Дмитрий Селюк уверен: Нобоа – не игрок уровня «Зенита».

    – Каждый имеет право на свое мнение. Я для себя давно понял одну вещь: нужно не разговаривать, а стараться все время быть лучшим как на тренировках, так и на поле. А Селюк? Пусть говорит то, что думает. Мне все равно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 августа 2017, 00:53

      Нобоа - не колобок, от аксакала Бердыева не уйдет.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2017, 16:57

      Зря с Ростова ушёл.В Зените ,с таким составом,конкуренцию не выиграть.А в Ростове был бы звезда(и отношение хорошее)))))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 августа 2017, 14:41

      Правильно,но не теряй время и иди к Бикеичу-год потеряешь,забудешь как мяч пинать

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 4 августа 2017, 12:07

      Набоа : "Селюк? Не, не слышал!"

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 4 августа 2017, 11:44

      Хороший ответ..

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 августа 2017, 11:15

      Красавчик)

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 4 августа 2017, 10:28

      Молодец!

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