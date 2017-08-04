Нобоа: «Селюк? Пусть говорит то, что думает»

Нобоа - не колобок, от аксакала Бердыева не уйдет.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа отреагировал на слова известного футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал его футболистом не уровня «Зенита». По словам эквадорца, он не намерен обращать внимания на это, а продолжать работать на тренировках.
Напомним, что старт сезона Нобоа пропустил из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата.
– Часто ли общались с Манчини в последнее время?
– Один раз. Он интересовался моим восстановлением после травмы. Спрашивал, как себя чувствую.
– Его тренировки принципиально отличаются от занятий Бердыева?
– Здесь все по-другому. Если Бердыев делал упор на тактику, то у Манчини, помимо тактики, много беговой работы. Это два очень серьезных специалиста.
– Известный агент Дмитрий Селюк уверен: Нобоа – не игрок уровня «Зенита».
– Каждый имеет право на свое мнение. Я для себя давно понял одну вещь: нужно не разговаривать, а стараться все время быть лучшим как на тренировках, так и на поле. А Селюк? Пусть говорит то, что думает. Мне все равно.