Фурсенко заявил, что на матче со «Спартаком» будет аншлаг

На предстоящем матче 4-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» ожидается аншлаг. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

«Билеты практически закончились, но должно появиться еще какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Но будет аншлаг. Квота для «Спартака» выбрана полностью — на стадион им полагается 5500 мест», — заявил Фурсенко.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.