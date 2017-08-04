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    Фурсенко заявил, что на матче со «Спартаком» будет аншлаг

    На предстоящем матче 4-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» ожидается аншлаг. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

    «Билеты практически закончились, но должно появиться еще какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Но будет аншлаг. Квота для «Спартака» выбрана полностью — на стадион им полагается 5500 мест», — заявил Фурсенко.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2017 01:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 5 августа 2017, 00:21

      и вспомни сколько спартак пропускает в Питере в последних матчах))

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 4 августа 2017, 10:02

      НАРОД НА СПАРТАК ИДЁТ!

      УБОГИЙ БОМЖЕ ХУНИОРС НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Спартачище 5 августа 2017, 00:20

      не делай поспешных выводов, когда-то вас по 5-0 возили)

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 августа 2017, 09:10

      На матче со Спартаком у Зенита будет такое же позорное поражение, как и с евреями

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 августа 2017, 07:04

      фурсенко уже сделал столько нелепых заявлений, так что на деле посмотрим

      1
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      Рейтинг: +256

      nbv 4 августа 2017, 06:52

      Кто бы сомневался. Аншлаг и собирается только на игру со Спартаком

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 августа 2017, 06:17

      Питерские президенты занятные ребята - команда титьки мнет, а они выручку от билетов считают.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 августа 2017, 06:08

      Дважды снимете кассу - в первый и последний.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 4 августа 2017, 04:46

      А без Спартака у Зенита бывает Аншлаг? Народная команда...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 августа 2017, 04:06

      A что там с игрой? Когда лимитчики начнут двигать ногами? Почему Дриусси и Паредес ходят пешком по полю?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 августа 2017, 03:47

      на матчах со спартаком всегда аншлаг.

      3
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