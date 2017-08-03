Слуцкий: «Да, я проект Абрамовича»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что является футбольным проектом российского предпринимателя Романа Абрамовича. При этом Слуцкий отметил, что постарается отблагодарить владельца «Челси».

– В России по-разному воспринимают фразу, что на сегодня вы – «проект Абрамовича». Когда Роман Аркадьевич узнал, что уходите от армейцев, предложил какой-то план действий?

– У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу. Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем какой-то тренер из России. Интерес был неподдельным: они много раз задавали вопрос, как мы общаемся. Я сказал, что Абрамович серьезно помогает. Мне показалось, что это хороший пример: у Романа Аркадьевича всегда были футбольные проекты в России. Сейчас их нет, но он помогает мне, значит, если говорить о российских проектах Абрамовича, связанных с футболом, то это я.

Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне, проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.

Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси». В «Халле» есть два футболиста – Ола Айна и Майкл Хектор – которые принадлежат лондонцам. Вероятно, появятся и другие арендованные у этого клуба игроки. Помощь Романа Аркадьевича продолжается. Надеюсь, процесс станет двусторонним: выступавшие за «Халл» вернутся в «Челси», став сильнее. Постараюсь отблагодарить Абрамовича.

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».