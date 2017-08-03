Слуцкий: «Да, я проект Абрамовича»

По мне всё правильно, реалистично, сказок не бывает, неплохой тандем там будет.
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что является футбольным проектом российского предпринимателя Романа Абрамовича. При этом Слуцкий отметил, что постарается отблагодарить владельца «Челси».
– В России по-разному воспринимают фразу, что на сегодня вы – «проект Абрамовича». Когда Роман Аркадьевич узнал, что уходите от армейцев, предложил какой-то план действий?
– У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу. Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем какой-то тренер из России. Интерес был неподдельным: они много раз задавали вопрос, как мы общаемся. Я сказал, что Абрамович серьезно помогает. Мне показалось, что это хороший пример: у Романа Аркадьевича всегда были футбольные проекты в России. Сейчас их нет, но он помогает мне, значит, если говорить о российских проектах Абрамовича, связанных с футболом, то это я.
Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне, проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.
Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси». В «Халле» есть два футболиста – Ола Айна и Майкл Хектор – которые принадлежат лондонцам. Вероятно, появятся и другие арендованные у этого клуба игроки. Помощь Романа Аркадьевича продолжается. Надеюсь, процесс станет двусторонним: выступавшие за «Халл» вернутся в «Челси», став сильнее. Постараюсь отблагодарить Абрамовича.
Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».