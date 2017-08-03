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Слуцкий: «Да, я проект Абрамовича»

3 августа 2017, 16:54
15

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что является футбольным проектом российского предпринимателя Романа Абрамовича. При этом Слуцкий отметил, что постарается отблагодарить владельца «Челси».

– В России по-разному воспринимают фразу, что на сегодня вы – «проект Абрамовича». Когда Роман Аркадьевич узнал, что уходите от армейцев, предложил какой-то план действий?

– У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу. Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем какой-то тренер из России. Интерес был неподдельным: они много раз задавали вопрос, как мы общаемся. Я сказал, что Абрамович серьезно помогает. Мне показалось, что это хороший пример: у Романа Аркадьевича всегда были футбольные проекты в России. Сейчас их нет, но он помогает мне, значит, если говорить о российских проектах Абрамовича, связанных с футболом, то это я.

Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне, проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.

Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси». В «Халле» есть два футболиста – Ола Айна и Майкл Хектор – которые принадлежат лондонцам. Вероятно, появятся и другие арендованные у этого клуба игроки. Помощь Романа Аркадьевича продолжается. Надеюсь, процесс станет двусторонним: выступавшие за «Халл» вернутся в «Челси», став сильнее. Постараюсь отблагодарить Абрамовича.

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид Абрамович Роман
Комментарии (15)
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Щирый Пищевик
1501769620
Сруцкер:"Да,я человек кресло-качалка"
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FCSM#REDWHITE#
1501770287
ХАЛ чемпионшип...... чуть по тише дорогой.....
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xLINDAx
1501771052
Сказал и сказал..смысл то да, но все и так понимают что к чему..зачем такие делать интервью - не очень понятно..но как есть.
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cska-62
1501771332
Я семь лет писал о своих подозрениях в том, что за Слуцким стоит загадочный Мистер Оффшор, и что Гинер не выжил из ума, чтобы держать его главным тренером команды с ежегодным и хроническим позором в Европе. Но не представлял, что тайное станет явным таким банальным образом.
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zico2205
1501774396
Вот с этого и надо было начинать....Я - проститутка Абрамовича...А то еще его супермозг себя с Гагариным начал сравнивать....Провал Лене обеспечен....и этим он еще больше отдалит Россию от большого футбола...
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Decorhome
1501775794
Молодец
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yorgenbarenz
1501780231
Англия....Все туда бегут,кому Родина-где заднице теплее.Но это касалось раньше политиков,воров по-крупному,агентов спецслужб.Теперь вот,"Гагарин" улетел. Россия накануне грандиозного шухера? Посоветовали сваливать ?
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Ник_ЦСКА
1502258810
По мне всё правильно, реалистично, сказок не бывает, неплохой тандем там будет.
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