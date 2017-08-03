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    Слуцкий: «Да, я проект Абрамовича»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что является футбольным проектом российского предпринимателя Романа Абрамовича. При этом Слуцкий отметил, что постарается отблагодарить владельца «Челси».

    – В России по-разному воспринимают фразу, что на сегодня вы – «проект Абрамовича». Когда Роман Аркадьевич узнал, что уходите от армейцев, предложил какой-то план действий?

    – У меня много высказываний, которые становятся легендарными, хотя я этого не хочу. Когда слова выдергиваются из контекста, они звучат иначе. Во всех интервью английские журналисты спрашивали меня про Абрамовича. Естественно, Роман Аркадьевич привлекает их внимание в сто раз больше, чем какой-то тренер из России. Интерес был неподдельным: они много раз задавали вопрос, как мы общаемся. Я сказал, что Абрамович серьезно помогает. Мне показалось, что это хороший пример: у Романа Аркадьевича всегда были футбольные проекты в России. Сейчас их нет, но он помогает мне, значит, если говорить о российских проектах Абрамовича, связанных с футболом, то это я.

    Это не более чем сравнение. Он действительно очень посодействовал, но это больше касалось бытовых вещей: возможности прохождения учебы в Риверсдауне, проживание в отеле «Челси», клуб организовывал билеты на матчи, причем не только на свои. Огромное спасибо Абрамовичу за то, что помог адаптироваться к новой стране и ее реалиям.

    Естественно, никто тренировать за меня не будет. Сейчас наступает новый этап. Да, мы по-прежнему сотрудничаем с «Челси». В «Халле» есть два футболиста – Ола Айна и Майкл Хектор – которые принадлежат лондонцам. Вероятно, появятся и другие арендованные у этого клуба игроки. Помощь Романа Аркадьевича продолжается. Надеюсь, процесс станет двусторонним: выступавшие за «Халл» вернутся в «Челси», став сильнее. Постараюсь отблагодарить Абрамовича.

    Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 16:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 9 августа 2017, 09:06

      По мне всё правильно, реалистично, сказок не бывает, неплохой тандем там будет.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 августа 2017, 20:10

      Англия....Все туда бегут,кому Родина-где заднице теплее.Но это касалось раньше политиков,воров по-крупному,агентов спецслужб.Теперь вот,"Гагарин" улетел. Россия накануне грандиозного шухера? Посоветовали сваливать ?

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 августа 2017, 18:56

      Молодец

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 августа 2017, 18:33

      Вот с этого и надо было начинать....Я - проститутка Абрамовича...А то еще его супермозг себя с Гагариным начал сравнивать....Провал Лене обеспечен....и этим он еще больше отдалит Россию от большого футбола...

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 августа 2017, 17:42

      Я семь лет писал о своих подозрениях в том, что за Слуцким стоит загадочный Мистер Оффшор, и что Гинер не выжил из ума, чтобы держать его главным тренером команды с ежегодным и хроническим позором в Европе. Но не представлял, что тайное станет явным таким банальным образом.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > cska-62 3 августа 2017, 17:45

      Жаль что мы тебе не верили !!! Ты был прав !!! Думаю признание это лучшая награда за твою прозорливость !

      2
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > cska-62 3 августа 2017, 17:57

      дядя бред несешь....Слуцкий работал в ЦСКА тк не было другого варианта для ЦСКА + он стабильно выступал в РФПЛ, а на ЛЧ извините меня нужны топ футболисты на которых уЦСКА денег нет. А проэктом Абрамовича он стал так как он в Англию уехал и у него хорошоие отношения с Гинером, а если ты не знал что Гинер и Абрамович друзья то мне тебя жаль...

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > InterMilLano1908 3 августа 2017, 22:05

      Щенки 1995 года рождения из глухой провинции смеют мне "тыкать" и писать бред?! Дожили! Чистить надо Россию! Чистить!

      -3
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > cska-62 1 сентября 2017, 09:11

      Евгений, доброго времени суток. Собственно посты Ваши читаю давно, со многим согласен, но с Вы ЛВС немного перегнули. Хотелось бы уточнить момент: чем Вам так насолил Леонид Викторович?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ShO_oM36 1 сентября 2017, 10:29

      Лично мне ничем. Более того, я совершенно спокойно отнёсся к его приходу, пытаясь закрыть глаза на все его "художества" прежних лет. Скандалы были, как известно, знатные, но "договорняки" у аутсайдеров, увы, у нас обычное дело. И только Гончаренко уже потом отказался в этой мерзости участвовать. Но очень быстро увидел, что Слуцкий вообще не собирается или просто не умеет ставить командную игру. Его удел - вымучивание очков и опора на индивидуальное мастерство футболистов. Благо оборона с вратарём ему достались по наследству лучшие в стране. И результат не заставил себя ждать. Лишь в первом сезоне "на старых харчах" ещё прилично выступили в Лиге Чемпионов. Потом ежегодные и хронические провалы, о которых я предупреждал Гинера ПУБЛИЧНО! Каждый год! А у Слуцкого, в отличии от нынешнего Гончаренко, была оборона с вратарём В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ!!! Были Думбия, Вагнер Лав, Муса, Хонда, Тошич (ещё молодой), Эльм, то есть игроки, о которых сегодня можно только мечтать. И что? Провалы и лишь редкие победы, как над "МанСити", когда Думбия чисто индивидуально забил два мяча. Первый - с дальней и отнюдь не голевой передачи Игнашевича, а второй просто индивидуально, ибо он украл мяч у защитника. Молодёжь Слуцкий погубил, больше всего жалко Костю Базелюка. Когда Думбия получил травму, то Слуцкий его не стал ставить в состав, а перешёл на тактику: "Бей-Муса-Беги". Не проходило даже в играх с серьезными соперниками в РФПЛ, ибо Муса не центрфорвард, а классический правых хав, но играющий ближе к центру, а не бровочник. Даже когда был Думбия, Слуцкий ставил его слева (?). Полагаю, что под бьющую правую ногу, авось ударит и забьёт. Хотя, по логике, именно Тошича нужно было ставить слева, как он и играл в своей сборной. Но это всё схемы для командной игры, а не для вымучивания очков и игры на авось! Мистера Оффшора, не называя имени, я вычислил верно. И только финансовое положение позволило Гинеру уговорить его убрать это ЧУЧЕЛО. Пока Гончаренко надежды оправдал. Отыграл три очка у "Зенита" и попал сначала условно в Лигу Чемпионов, а теперь и в группу. Группа попалась не самая страшная, можно побороться и за плей-офф в Лиге Чемпионов, ну, а в Лигу Европы просто должны проходить с третьего места, ибо "Базель" объективно слабее ЦСКА. Но скамейка очень короткая, нет центрфорварда, нет дублёра у Акинфеева... Всё может быть. Посмотрим. В прошлом сезоне после ухода Слуцкого ЦСКА Гончаренко в 13 матчах показал грамотную и осмысленную командную игру. В этом сезоне были провалы. Особенно провальным был матч с "Ахматом". Вне зависимости от пропущенного не по правилам мяча. Игры не было! А Жамалетдинова Гончаренко почему-то не выпустил. И это меня расстроило больше, чем липовый, но засчитанный мяч.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 17:37

      Сказал и сказал..смысл то да, но все и так понимают что к чему..зачем такие делать интервью - не очень понятно..но как есть.

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 3 августа 2017, 17:24

      ХАЛ чемпионшип...... чуть по тише дорогой.....

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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 3 августа 2017, 17:13

      Сруцкер:"Да,я человек кресло-качалка"

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Щирый Пищевик 3 августа 2017, 17:35

      Он обещал руководить теперь стоя).

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